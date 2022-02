Transporter in Augsburg aufgebrochen

In Augsburg wurden mehrere Transporter aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht auf Dienstag, 15. Februar, hebelte ein bislang Unbekannter die Schiebetür eines Kleintransporter in der Dr.-Otto-Meyer-Straße auf. Aus dem Fahrzeuginneren wurden mehrere dort gelagerte Werkezeuge und Maschinen im Wert von zirka 500 Euro entwendet.

In derselben Nacht brach ein bislang unbekannter Täter das Schloss der Hecktüre eines Firmentransporters in der Leipziger Straße auf. Der Täter entwendete eine Vielzahl an Werkzeugen und Maschinen im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem der Fälle geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 zu melden. (sil)