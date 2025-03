Unbekannter stiehlt zwei E-Bikes am Augsburger Kuhsee

Ein Unbekanner hat am Freitag zwei E-Bikes am Kuhsee entwendet. Gegen 15.00 Uhr sperrten eine Frau und ein Mann ihre schwarzen E-Bikes Rapcon Pmax der Marke Simplon am Kuhsee auf Höhe eines Cafés an einen Baum. Als sie gegen 16 Uhr zurückkehrten, waren die Räder verschwunden. Den Tacho der E-Bikes hatte der Mann laut Polizei die ganze Zeit bei sich. Ohne diesen funktionieren beide Motoren nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. (nip)

