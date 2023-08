Unfallfluchten: Polizei sucht nach flüchtigem Moutainbiker

Ein Radfahrer war mit einem geparkten Auto in Hochzoll kollidiert und weitergefahren, ohne den Schaden zu melden.

Die Polizei sucht nach einem Radfahrer, der am Donnerstag in der Lechrainstraße ( Hochzoll) mit einem geparkten Wagen kollidierte und danach flüchtete. Der Unbekannte war gegen 20 mit seinem Mountainbike stadteinwärts unterwegs gewesen, als er auf Höhe der Einmündung zur Peißenbergstraße mit dem geparkten Pkw kollidierte und stürzte. Laut Zeugenaussagen verletzte er sich leicht am Arm. Ein Passant beobachtete den Vorfall und sprach den Radfahrer an. Dieser gab vor, die Polizei zu verständigen, was er allerdings nicht tat. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der Radfahrer war männlich, 175 Zentimeter groß, 22 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und kurze Haare. Er trug einen schwarzen Anglerhut, ein helles T-Shirt, blaue Shorts, weiße Adidas-Socken, graue Adidas-Sneaker, einen schwarzen Nike-Rucksack, er sprach Hochdeutsch und fuhr ein Mountainbike der Marke Haibike.

Vergangene Montag gab es eine weitere Unfallflucht in der Krumperstraße in Lechhausen. In der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen geparkten Opel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Anwohner konnten ein silbernes Fahrzeug beobachten, das den Schaden verursacht haben soll. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise unter 0821/323-2310. (nip)