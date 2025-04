Vereinsheim in Flammen: Feuerwehr bekommt unerwartete Unterstützung

Die Notrufe gingen am Donnerstag gegen 18.45 Uhr ein. Augsburger Berufsfeuerwehr und Feuerwehr Oberhausen rückten daraufhin zu einem Brand in die Steinernen Furt im Gewerbegebiet Lechhausen aus. Der Rauch war laut Feuerwehr bereits von Weitem sichtbar: Ein Vereinsheim war in Flammen aufgegangen. Während des Einsatzes bekamen die Einsatzkräfte unerwartet Hilfe.

Laut Feuerwehr war der Brand in einer ehemaligen Krebszuchtanlage ausgebrochen. Die Brandursache ist bis dato unbekannt. Das Gebäude, das rund 20 mal 10 Meter groß ist und zum Großteil aus Holz gebaut war, drohte einzustürzen. Die Einsatzkräfte löschten es mit acht Atemschutzgeräterägern und mit 3 C-Druckluftschaumrohren. Der Bedarf an Löschwasser war laut einem Feuerwehrsprecher so hoch, dass eine mehrere hundert Meter lange Versorgungsleitung zur Brandstelle eingerichtet werden musste. Auf der Suche nach Hilfe trafen die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf sechs Geflüchtete aus der Unterkunft an der Steinernen Furt, die sofort ihre Unterstützung anboten. Die Schlauchstrecke, so die Feuerwehr, habe dadurch in der Hälfte der Zeit aufgebaut werden können.

Die Nachlöscharbeiten waren laut Feuerwehr langwierig, um Mitternacht rückten die Einsatzkräfte nochmals aus, um die Brandstelle auf weitere Glutnester zu untersuchen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 60.000 Euro. Brandursache war offenbar ein technischer Defekt an der Elektrik. (AZ, nip)