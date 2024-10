Zu viel Alkohol: Polizei stoppt E-Scooter- und Autofahrer

Vielleicht dachte er, auf dem E-Scooter sei alles nicht so schlimm. Also stieg ein 31-Jähriger am Freitag auf das Gefährt, obwohl er zu viel getrunken hatte. Die Polizei erwischte den Mann am Freitag (11.10.2024) in der Donauwörther Straße gegen 22.30 Uhr. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Mann musste zu Fuß weitergehen, ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ähnlich erging es am Samstag einem 29-jährigen Pkw-Fahrer, der ebenfalls in der Donauwörther Straße unterwegs war. Laut Polizei kontrollierte man ihn gegen 5 Uhr morgens im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Als er blasen musste, ergab sich ein Wert von über 0,8 Promille. Die Beamten veranlassten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf der Dienststelle und ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 29-Jährigen. (AZ)