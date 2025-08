Augsburg Blitz schlägt in Wohngebäude ein, Dachstuhl brennt: Feuerwehr-Einsatz in Lechhausen

Während eines Gewitters schlägt am Freitag ein Blitz in ein Wohngebäude in Augsburg-Lechhausen ein. Der Dachstuhl steht in Flammen, die Feuerwehr ist im Einsatz.