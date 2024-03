Stadt Augsburg hat Autofahrer zu Unrecht geblitzt

Eine Messstelle an der Postillionstraße in Haunstetten war an einem fragwürdigen Platz eingerichtet. Nach der Klage eines Autofahrers ändert die Stadt die Schilder.

Das städtische Ordnungsamt hat in der Postillionstraße in Haunstetten in den vergangenen eineinhalb Jahren wohl eine Reihe von Autofahrern zu Unrecht geblitzt. Es geht dabei um eine Messstelle nahe des Haunstetter Naturfreibads - und die Frage, welches Tempo dort eigentlich zu gelten hat. Die Stadt räumte zuletzt im Vorfeld einer Gerichtsverhandlung ein, dass ihre Beschilderung an dieser Stelle so nicht passend sei. Seit Februar sind Messungen durch das Ordnungsamt an dieser Stelle ausgesetzt, so Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) auf Anfrage unserer Redaktion. Die Stadt kündigte an, die Beschilderung in diesem Bereich zu ändern.

Blitzer in Augsburg: Verfahren gegen Autofahrer eingestellt

Mit ins Rollen gebracht hatte die ganze Angelegenheit ein Bußgeldbescheid gegen einen Autofahrer, der im vergangenen August mit 53 Kilometern pro Stunde am Naturfreibad vom Ordnungsamt geblitzt wurde, laut Bescheid innerhalb eines Tempo-30-Bereichs. Das ahndete die Stadt mit 115 Euro Geldbuße und einem Punkt in Flensburg.

Der Autofahrer legte dagegen Einspruch ein, sodass es zum Prozess vor dem Ordnungswidrigkeiten-Richter des Amtsgerichts kommen sollte. Anwalt Ingo Waibel machte für seinen Mandanten geltend, dass die Beschilderung vor Ort kein Tempo 30 an der Messstelle rechtfertige - was auch die Stadt kurz vor der Verhandlung so einräumte. Das Verfahren gegen den Autofahrer wurde eingestellt.

Ein weiteres Schild wäre in Haunstetten nötig gewesen

Hintergrund: Die Stadt hat für den stadtauswärts fahrenden Verkehr im Bereich einer Radweg-Einmündung auf die Fahrbahn rund 150 Meter nördlich der Messstelle zusammen mit einem Warnschild ein Tempo-30-Schild aufgestellt, um diese Gefahrenstelle zu entschärfen. Waibel weist darauf hin, dass nach dieser Einmündungsstelle ein weiteres Tempo-30-Schild notwendig gewesen wäre, wenn die Straßenverkehrsbehörde auch außerhalb der eigentlichen Problemstelle die niedrigere Geschwindigkeit verhängen wolle. Betroffene Autofahrer, die in der Vergangenheit geblitzt wurden, könnten sich nun kundig machen, inwieweit sie auf Erstattung bereits bezahlter Bußgelder und eine etwaige Rücknahme von Punkten und Fahrverboten hoffen könnten, so Waibel.

Laut Stadt wird an der betreffenden Stelle seit Sommer 2022 geblitzt. Die Postillionstraße war im Zuge des Baus der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn zuvor umgestaltet worden. Die Frage, wie viele Ordnungswidrigkeiten in dem Zeitraum geahndet worden seien, beantwortete die Stadt nicht. Die Stadt kündigte an, die Beschilderung zu ändern, wobei dies ohnehin schon länger geplant sei. Das Tiefbauamt wird die bestehende Fahrradstraßenregelung in der südlichen Postillionstraße bis zur Inninger Straße verlängern. Dann gilt auf ganzer Länge Tempo 30. Dies gilt dann auch für die Umgebung des Haunstetter Freibads, wo Fahrradabstellplatz und Badeingang auf unterschiedlichen Straßenseiten liegen.

