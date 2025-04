Blitzermarathon in Augsburg: Hier müssen Autofahrer aufpassen

Wer am 9. April mit dem Auto durch Augsburg und die Umgebung fährt, sollte lieber vorsichtig unterwegs sein und im Zweifelsfall den Tacho im Blick behalten: An diesem Mittwoch ist wieder der sogenannte Blitzermarathon in Bayern. Los geht es um 6 Uhr morgens, auch im Augsburger Stadtgebiet. Gut 2000 Beamtinnen und Beamte der Polizei werde 24 Stunden lang die rund 1500 Messstellen im Freistaat betreuen, teils sind dafür auch die Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung zuständig. Koordiniert wird die inzwischen europaweite Aktion vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk Roadpol.

Offizielles Ziel der Aktion: Verkehrsteilnehmer sollen sensibilisiert werden, sich an die Vorschriften wie Tempolimits zu halten. Nach früheren Angaben der Polizei sind gut ein Viertel der Verkehrstoten auf Bayerns Straßen auf Fahrer zurückzuführen, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind.

Blitzermarathon 2025: Karte aller Messstellen in Augsburg

Also wird beim Blitzmarathon 2025 an mehreren Stellen in Augsburg geblitzt und das Tempo gemessen, bei Verstößen drohen etwa Bußgelder und Punkte in Flensburg. Auf unser Karte sehen Sie alle Messstellen im Großraum Augsburg:

Hier finden Sie die Messstellen in der Stadt Augsburg zudem aufgelistet:

Donauwörther Straße 258

Eschenhofstraße 55

Hirblinger Straße 211

Stuttgarter Straße 61a

Carl-Schurz-Straße 23

Sommestraße 70

Auf dem Kreuz 41

Pferseer Unterführung

Sebastianstraße

Berliner Allee

Friedberger Straße

Friedrich-Ebert-Straße

Stadionstraße

Zum Fuggerschloß

In Augsburg gab es 2024 laut Statistik der Polizei insgesamt 9817 Unfälle in der Stadt, rund 250 weniger als im Vorjahr. Auch auf lange Sicht ist ein leichter Rückgang zu beobachten. 1548 Menschen erlitten beiden den Unfällen im Stadtgebiet vergangenes Jahr Verletzungen, was etwa dem Niveau vom Vorjahr entspricht. Fünf Menschen kamen in Augsburg 2024 durch Unfälle zu Tode.

Blitzermarathon 2025: Alle Messstellen in Schwaben/Oberbayern

Ein Überblick über die Messstellen in den einzelnen Landkreisen in unserer Region finden Sie an dieser Stelle – oder auf einen Blick in dieser Karte für ganz Schwaben.