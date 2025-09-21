Icon Menü
BMW-Fahrer flüchtet nach Unfall: Polizei sucht Zeugen in Augsburg

Augsburg

Zusammenstoß an Ampel löst Airbags aus: Der Verursacher flüchtet

Die Augsburger Polizei sucht nach dem Fahrer eines dunklen BMW-Kombi, der vom Unfallort geflüchtet war.
    Die Augsburger Polizei sucht nach dem Fahrer eines dunklen BMW-Kombi, der vom Unfallort geflüchtet war.  (Symbolbild)
    Die Augsburger Polizei sucht nach dem Fahrer eines dunklen BMW-Kombi, der vom Unfallort geflüchtet war.  (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Bereits am Montag, 15. September, ereignete sich in der Badstraße ein Verkehrsunfall. Gegen 21.30 Uhr stand dort laut Polizei ein 21-Jähriger mit seinem Opel Zafira an der Ampel. Dort kam ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug aus der Langenmantelstraße entgegen und touchierte dessen Auto beim Vorbeifahren, sodass im Auto des 21-jährigen mehrere Airbags ausgelöst wurden. Der bislang Unbekannte fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Unfallzeugen beschreiben das flüchtige Fahrzeug als dunkelblauen oder dunkelgrünen, tiefergelegten BMW-Kombi. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Da die ersten Ermittlungen zu keinem Erfolg führten, bittet die Polizeiinspektion Augsburg Mitte nun unter Telefon 0821/323-2110 um Zeugenhinweise hinsichtlich des Verursachers. (gau)

