Zusammenstoß an Ampel löst Airbags aus: Der Verursacher flüchtet

Bereits am Montag, 15. September, ereignete sich in der Badstraße ein Verkehrsunfall. Gegen 21.30 Uhr stand dort laut Polizei ein 21-Jähriger mit seinem Opel Zafira an der Ampel. Dort kam ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug aus der Langenmantelstraße entgegen und touchierte dessen Auto beim Vorbeifahren, sodass im Auto des 21-jährigen mehrere Airbags ausgelöst wurden. Der bislang Unbekannte fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Unfallzeugen beschreiben das flüchtige Fahrzeug als dunkelblauen oder dunkelgrünen, tiefergelegten BMW-Kombi. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Da die ersten Ermittlungen zu keinem Erfolg führten, bittet die Polizeiinspektion Augsburg Mitte nun unter Telefon 0821/323-2110 um Zeugenhinweise hinsichtlich des Verursachers. (gau)
Augsburg
