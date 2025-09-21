Zusammenstoß an Ampel löst Airbags aus: Der Verursacher flüchtet

Bereits am Montag, 15. September, ereignete sich in der Badstraße ein Verkehrsunfall. Gegen 21.30 Uhr stand dort laut Polizei ein 21-Jähriger mit seinem Opel Zafira an der Ampel. Dort kam ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug aus der Langenmantelstraße entgegen und touchierte dessen Auto beim Vorbeifahren, sodass im Auto des 21-jährigen mehrere Airbags ausgelöst wurden. Der bislang Unbekannte fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Unfallzeugen beschreiben das flüchtige Fahrzeug als dunkelblauen oder dunkelgrünen, tiefergelegten BMW-Kombi. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Da die ersten Ermittlungen zu keinem Erfolg führten, bittet die Polizeiinspektion Augsburg Mitte nun unter Telefon 0821/323-2110 um Zeugenhinweise hinsichtlich des Verursachers. (gau)

86153 Innenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis