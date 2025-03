Das Ausflugslokal Bootshaus am Kuhsee legt bald los

Wer regelmäßig am Kuhsee in Augsburg unterwegs ist, nimmt die Bauarbeiten wahr. Sie laufen seit vielen Wochen. Das Ausflugslokal Bootshaus (vormals Seelounge) wird unter dem neuen Pächter modernisiert. Das Unternehmen Bob‘s steigt ein. Bis zur Eröffnung dauert es nicht mehr lange. Im April soll es losgehen. Es sei eine Eröffnung, die in Etappen vollzogen werde, sagt Geschäftsführer Chris Ress von Bob‘s.

Zum Fahrplan sagt Ress: „Wir werden voraussichtlich in zwei Wochen mit dem Außenverkauf von Getränken und Eis starten.“ Im ersten Schritt werde es Selbstbedienung geben. Die Sonnenterrasse, die ebenfalls renoviert wird, soll in drei bis vier Wochen geöffnet werden. Ende Mai soll der reguläre Betrieb im Ausflugslokal beginnen. Dann steht laut Ress auch der sanierte Innenbereich zur Verfügung. Auf der Terrasse werde bedient.

Der Schriftzug am Ausflugslokal Bootshaus ist angebracht. Foto: Michael Hörmann

Die Neugestaltung des Ausflugslokals ist wahrnehmbar. Ein ockerfarbener Anstrich, ein Holzzaun und neue Fenster sind Teil der Investition. Ress erläutert: „Aufgrund der Komplexität der Renovierungsarbeiten und der Umbauarbeiten waren mit der Erneuerung der Elektrik, der Erneuerung des Wintergartens und Beschattung mehr Arbeiten notwendig als zunächst angenommen.“ Das Bootshaus bekommt nach seinen Worten eine moderne Küchentechnik. Theken und Schanktechnik würden auf den neuesten Stand gebracht.

Stefan „Bob“ Meitinger gilt als umtriebiger Gastronom. Vor Kurzem startete sein Unternehmen am Bahnhof in Oberhausen mit dem renovierten Lokal Habo‘s Bierschänke.