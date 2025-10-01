„Ist echt traurig“: Wiesn-Besucher stranden nach Bombendrohung am Augsburger Hauptbahnhof

Die Vorfreude von acht Winzern aus Rheinhessen findet am Mittwochvormittag in Augsburg ein jähes Ende. Die Freunde wollen das Oktoberfest besuchen, sie haben einen Tisch im Ammer-Festzelt reserviert. Um kurz nach sechs Uhr morgens fahren sie mit dem Zug in Worms los. Dann macht ihnen der Bombenalarm auf dem Oktoberfest einen Strich durch die Rechnung. Per Durchsage wird im ICE geraten, die bayerische Landeshauptstadt gar nicht erst anzusteuern. Endstation Augsburger Hauptbahnhof also. Die Weinbauern sind nicht die einzigen Wiesn-Gestrandeten an diesem Tag. Doch für sie ist der ausgefallene Besuch besonders enttäuschend.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oktoberfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hauptbahnhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis