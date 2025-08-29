Bootshaus am See: Es gibt eine Lösung für den Eiskiosk von Stefan „Bob“ Meitinger

Seit Monaten ging es hin und her zwischen der Bauverwaltung und dem Gastronomen Stefan „Bob“ Meitinger. Grund: Als er das Bootshaus am Kuhsee übernahm, ließ er ein kleines Gebäude abreißen und errichtete an selber Stelle einen Eiskiosk. Daraufhin wurde ihm der Betrieb untersagt, weil eine Baugenehmigung fehlte. Nach intensiven Gesprächen gibt es nun eine Lösung, erklärt die Stadt in einer Mitteilung.

Kiosk-Ausbau am Augsburger Kuhsee kann nun umgesetzt werden

Demnach könne der Kiosk-Ausbau beim Bootshaus am Kuhsee umgesetzt werden. Voraussetzung sei, dass zur Kompensation Bodenflächen um das Bootshaus entsiegelt und renaturiert werden. Als mögliche Flächen werden ein bestehender Carport und das Pflaster einer ehemaligen Terrasse genannt. Außerdem soll eine geplante neue Terrasse in einer naturverträglichen Variante gebaut werden. Auch in diesem Punkt gingen zunächst die Meinungen des Gastronoms und der Stadt auseinander. Meitinger hatte im Frühjahr eine abgestufte Holzterrasse um einen großen Baum herum gebaut. Mitarbeitern des Grünamts fiel das im Frühjahr auf, die Terrasse wurde daraufhin wieder entfernt, da sie die Gesundheit des Baumes gefährdet hatte.

Die Holzterrasse musste wieder entfernt werden. Foto: Marcus Merk

Baureferent Steffen Kercher erläutert: „Baurecht gilt für alle. Als Bauverwaltung sind wir jederzeit daran interessiert, pragmatische Lösungen im gesetzlich möglichen Rahmen zu finden. Das ist besonders an einem ökologisch und naturräumlich so wertvollen Ort wie dem Kuhsee anspruchsvoll und herausfordernd.“ Dass im Dialog zwischen Stadt und Stefan „Bob“ Meitinger eine Lösung für den gewünschten Kiosk entwickelt werden konnte, zeige, dass die Stadt Augsburg als verlässliche Ansprechpartnerin zur Seite stehe, wenn es darum gehe, gemeinsam Nutzungsinteressen mit den Anforderungen des Naturschutzes in Einklang zu bringen, so Kercher.

Rechtsanwalt Vincent Feurstein, der Stefan Meitinger vertritt, bestätigt die Fortschritte der gemeinsamen Gespräche. Als nächsten Schritt würden sie geeignete Kompensationsflächen auf dem Grundstück des Bootshauses ermitteln und der Stadt anbieten.