Gut Holz: Bowling- und Kegelbahnen in und um Augsburg

Egal, ob mit Freunden, Arbeitskollegen oder den Kindern: Bowlen und Kegeln ist Freizeitaktivität für Groß und Klein. Aber wo gibt es in Augsburg überhaupt Bahnen? Hier kommen unsere Tipps für die schnelle Kugel.

Bob‘s Rock&Bowl Hammerschmiede

Wo amerikanische Lebensart lauert, ist Bob‘s nicht weit. So auch beim Thema Bowling. An der Hammerschmiede vereint Bob‘s Rock&Bowl Sportsbar mit Kneipensport. Wem Billard, Tischfußball und Darts nicht genug ist, der kommt beim Bowling auf seine Kosten. Die Tarife sind nach Tagen gestaffelt.

Montag: 15 Euro/Std.; Dienstag bis Donnerstag: 18,50 Euro/Std.; Freitag, Samstag und vor Feiertagen: 27,50 Euro/Std.; Sonn- und Feiertag: 23,50 Euro/Std. Für Leihschuhe kommen 2,50 Euro p. P. dazu. Adresse: Neuburger Str. 217, 86169

Kegelbahn DJK Augsburg-Nord

Seit 1956 gibt es den DJK Augsburg-Nord zwischen Firnhaberau und Hammerschmiede. Seitdem hat der Verein einige Mitglieder kommen und gehen sehen. Das Gute für alle Kegelfreunde, die nicht in den Verein eintreten wollen: Beim DJK Augsburg-Nord kann man die Kegelbahn auch mieten, ohne Mitglied zu sein.

Kegelbahn mietbar von Montag bis Samstag für 9,50 Euro/Std. unter kegelbahn@djknord.net. Adresse: Martin-Gomm-Weg 2, 86169

City-Bowling

Wer es gerne exklusiv möchte, ist beim City-Bowling im Bismarckviertel an der richtigen Adresse. Hier gibt es neben den 24 normalen Bahnen vier separate Bahnen in der VIP Lounge sowie vier VIP-Bahnen in der Firmenlounge. So ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei.

Dienstag bis Donnerstag ab 15 Uhr: 30 Euro/Std.; Freitag ab 15 Uhr: 30 Euro/Std., ab 18 Uhr: 40 Euro/Std.; Samstag und Sonntag ab 13 Uhr: 40 Euro/Std.; Feiertag ab 15 Uhr: 40 Euro/Std.; Vorfeiertag ab 15 Uhr: 30 Euro/Std., ab 18 Uhr: 40 Euro/Std.; VIP-Zuschlag: 5 Euro/Std., Leihschuhe 3 Euro p. P. Montag Ruhetag, von Mai-August zusätzlich Dienstag. Adresse: Halderstr. 5, 8615

Kegelzentrum Augsburg

Das Kegelzentrum Augsburg im Spickel ist die Anlaufstelle für Sportkegler. Aber auch Hobbykegler können eine oder mehrere der 16 Bahnen mieten. Bei Bedarf verwandelt sich die Anlage in eine Discokegelbahn mit Schwarzlicht und Lichteffekten. Das Mieten erfolgt nach Absprache mit dem Verein.

Termine und Preise nach Absprache per Mail unter info@skva.de. Adresse: Am Eiskanal 22, 86161

Spirit Erlebniswelt

Die Spirit Erlebniswelt in Königsbrunn bietet weit mehr als nur Bowling. Es gibt Lasertag, einen Trampolinpark, Billardtische, Dartscheiben und eine Cocktailbar. Aber eben auch acht moderne LED-Bowlingbahnen. Damit ist die Spirit Erlebniswelt der ideale Ort für eine abwechslungsreiche Firmenfeier. Für das normale Bowlen gelten die folgenden Preise.

Montag bis Donnerstag vor 18 Uhr: 28 Euro/Std., nach 18 Uhr: 34 Euro/Std.; Freitag bis Sonntag sowie (Vor-)Feiertag: 40 Euro/Std. Leihschuhe kosten 3 Euro p. P. Adresse: Gotenstr. 15, 86343 Königsbrunn