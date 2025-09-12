Icon Menü
Brand am Rathausplatz: Starke Rauchentwicklung nach technischem Defekt

Augsburg

Feuerwehreinsatz am Rathausplatz: Brand einer Stromstation sorgt für starke Rauchentwicklung

In der Steingasse in der Augsburger Innenstadt steigen dichte Rauchwolken auf. Eine Trafostation im Keller eines Geschäftsgebäudes hat Feuer gefangen.
Von Manuel Andre
    • |
    • |
    • |
    Großer Feuerwehreinsatz bei ein Brand in der Steingasse.
    Großer Feuerwehreinsatz bei ein Brand in der Steingasse. Foto: Manuel Andre

    Starker Rauch aus einem Kellerschacht hat am späten Donnerstagabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz in der Augsburger Innenstadt geführt. Laut einem Polizeisprecher habe die Stromstation im Keller eines Geschäftsgebäudes in der Steingasse Feuer gefangen. Der Brand führte zu starker Rauchentwicklung, die auch am angrenzenden Rathausplatz wahrzunehmen war.

    Die Warnapp Katwarn warnte in der Augsburger Innenstadt vor starker Rauchentwicklung. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Inzwischen ist der Brand gelöscht, die Aufräumarbeiten der Feuerwehr dauern noch an. Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand.

