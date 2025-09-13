Feuer in Trafostation nahe Rathausplatz: Starker Rauch, Großeinsatz und ein Stromausfall

Starker Rauch aus einem Kellerschacht hat am späten Donnerstagabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz in der Augsburger Innenstadt geführt. Die Stromstation im Keller eines Geschäftsgebäudes in der Steingasse hatte Feuer gefangen. Der Brand führte zu starker Rauchentwicklung, die auch am angrenzenden Rathausplatz wahrzunehmen war. Die Apps Katwarn und NINA warnten in der Augsburger Innenstadt vor starker Rauchentwicklung. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung in der Augsburger Innenstadt wurde die Bevölkerung vorsorglich über die WarnApp informiert.

Feuer in Augsburg am Rathausplatz: Brand in Trafostation verursacht starken Rauch

Gegen 22 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr Augsburg zu einem Großeinsatz in dem Büro- und Geschäftsgebäude in der Steingasse / Ecke Annastraße aus. Ein aufmerksamer Bürger hatte einen lauten Knall gehört und anschließend eine starke Rauchentwicklung aus einem Lichtschacht feststellen können – und sich direkt an die Feuerwehr gewandt.

Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, war dort eine Trafostation der Augsburger Stadtwerke in Brand geraten. Es gab starke Rauchentwicklung und Schmorgeruch. Da in dem Gebäude so spät abends niemand mehr arbeitete und auch keine Wohnungen untergebracht sind, konnte sich die Feuerwehr auf die Brandbekämpfung im Keller konzentrieren. Ein Einsatz-Trupp mit Atemschutz drang in den völlig verrauchten Keller vor und lokalisierte den Brandherd hinter einer bereits heißen Stahltüre mit dem Warnhinweis Hochvolttransformator. Der Brand wurde mit Kohlenstoffdioxid gelöscht, wie das in solchen Fällen üblich ist.

Für die Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Anlage vom Netz genommen werden. Das gesamte Gebäude war zwischenzeitlich ohne Strom. Auch zwei Nachbarhäuser in der direkten Umgebung des Einsatzes waren durch die Abschaltung der Trafoanlage zwischenzeitlich ohne Strom. Sie konnten von den Stadtwerken aber zeitnah wieder ans Netz gebracht werden. Neben der Feuerwehr waren auch Rettungsdienst und Polizei mit großem Aufgebot vor Ort.

Großeinsatz der Augsburger Feuerwehr in der Steingasse: Keine Verletzten

Menschen sind bei dem Trafobrand in dem Geschäftshaus nicht zu Schaden gekommen. In dem Haus leben auch keine Bewohner, es handelt sich laut Polizei um eine reine Gewerbe- und Büroimmobilie. Zur Schadenshöhe konnten von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Ersten Erkenntnissen nach geht die Polizei von einem Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich aus. Zur Ursache des Brandes gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse, diese wird im Laufe des Tages noch ermittelt.

Nach zweieinhalb Stunden war der Brand gelöscht, die 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Anwesen gesichert an den Gebäudeeigentümer übergeben und die Innenstadt wieder verlassen. Am frühen Freitagmorgen kehrte rund um den Augsburger Rathausplatz also wieder Ruhe ein.

