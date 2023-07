Augsburg

Brand in Lokal am Rathausplatz: Was zu Schaden und Ursache bekannt ist

In einem Lokal am Augsburger Rathausplatz brach am Donnerstagnachmittag Feuer aus. Inzwischen sind erste Details zu Ursache und Schaden bekannt.

Plus Wegen eines Brands in einem Gastrobetrieb rückt die Feuerwehr am Donnerstag zu einem Einsatz auf Augsburgs Rathausplatz aus. Nun nennt die Polizei erste Details.

Auch am Tag danach liegt am Rathausplatz, rund um den Eingang des Gastro-Betriebs, ein leichter Brandgeruch. Vor dem Fenster des beliebten Lokals hängt ein Absperrband der Polizei. Es sind die Spuren eines Brands, der am Donnerstagnachmittag in der Augsburger Innenstadt für viel Aufsehen sorgte. Nun sind erste Details bekannt.

Es war kurz nach 16 Uhr, als bei der Augsburger Berufsfeuerwehr die Alarmierung einging. Mehr als zwei Dutzend Feuerwehr-Kräfte rückten an, mit ihnen auch der Rettungsdienst und mehrere Streifenfahrzeuge. Als sie eintrafen, waren alle Personen, die sich zum Zeitpunkt im dreistöckigen Gebäude aufgehalten hatten, bereits in Sicherheit – einschließlich der Gäste und Mitarbeiter des Lokals. Eine Frau wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung noch am Ort des Geschehens behandelt, danach aber wieder entlassen.

