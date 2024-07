Ein Imbisswagen ist am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in der Reichenberger Straße im Herrenbachviertel in Brand geraten. Verletzt wurde bei dem Brand nach Angaben der Polizei niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich im Imbisswagen Fett entzündet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. (gau)

