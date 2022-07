Felder in Flammen: Hier sind in der Region Brände durch Hitze ausgebrochen

Brände gehören während der Hitzewelle beinahe zur Tagesordnung. Unsere Grafik zeigt, wo es zuletzt in der Region durch Hitze und Trockenheit gebrannt hat.

Heiß und trocken – diese Wetterlage prägte den Juli in der gesamten Region. Durch diese Voraussetzungen brachen zahlreiche Brände auf Feldern und Böschungen aus. Die Auswirkungen waren teils extrem. Zugreisende mussten lange Verspätungen in Kauf nehmen, Landwirte sahen hilflos zu, wie ihre Felder in Flammen aufgingen. Unsere interaktive Karte zeigt eine Auswahl dieser Feuer. Klicken Sie auf das Flammen-Symbol, um weitere Informationen zu erhalten.

Interaktive Karte: Hier sind in der Region Feuer ausgebrochen

Doch nicht nur in Schwaben und den angrenzenden Gebieten kam es durch die Hitze wiederholt zu Bränden. Zahlreiche Länder in Europa hatten zuletzt mit Waldbränden zu kämpfen. Abseits von Europa gestaltet sich die Situation ähnlich – so wüten in den kalifornischen Wäldern in den USA derzeit die Flammen.

Immerhin gewährt die Hitzewelle den Menschen in der Region vorerst eine kurze Auszeit: Tief "Daniela" bringt erst einmal etwas kühlere Temperaturen. Allerdings könnte diese Abkühlung nicht von langer Dauer sein.