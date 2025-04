Brandgeruch am Morgen im Augsburger Osten – aber kein Brand?

Weil der Geruch eines Brandes in der Luft lag, meldeten mehrere Personen im Augsburger Stadtteil Lechhausen dies der Polizei und der Integrierten Leitstelle am Morgen. Ab 5.30 Uhr am Donnerstag sei das gewesen, heißt es von der Pressestelle der Polizei.

Polizei hat keine Kenntnis von aktuellen Bränden

Kurios ist allerdings, dass der Polizei gleichzeitig und auch später am Morgen keine Meldung über Einsätze an Bränden in dieser Gegend vorliegen.

Auch vonseiten der Augsburger Berufsfeuerwehr heißt es, dass es keine Brände am Donnerstagmorgen gab. Die Ursache für den Geruch sei dort unbekannt. Allerdings gab es kürzlich schon einen ähnlichen Fall von Brandgeruch, für den kein Auslöser gefunden wurde. Auch werde der Geruch von manchen Menschen als „Schmorgeruch“ wahrgenommen, andere beschrieben ihn allerdings mehr als „Abwassergeruch“.