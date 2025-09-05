„Brauchen tierische Unterstützung“: Warum in den nördlichen Lechauen jetzt Rinder weiden

Die nördlichen Lechauen im Augsburger Stadtgebiet haben seit Anfang der Woche neue Bewohner. Elf weibliche Schottische Hochlandrinder mit ihren Kälbern sowie ein Bulle beweiden nun die ökologisch wertvollen Heideflächen unter einer Hochspannungsleitung der LEW Verteilnetz (LVN). Hinter dem Beweidungsprojekt steckt der städtische Landschaftspflegeverband (LPV), der der LVN einen geeigneten Landwirt vermittelt hat. „Sie sind robust, wetterfest und mit ihren zotteligen Haaren ein richtiger Hingucker“, sagt LPV-Geschäftsführer Nicolas Liebig über die Rinder. Die Tiere sollen nun für drei bis vier Wochen vor Ort bleiben und einen besonderen Zweck erfüllen.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Stadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lechaue Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis