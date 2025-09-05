Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

„Brauchen tierische Unterstützung“: Warum in den nördlichen Lechauen jetzt Rinder weiden

Augsburg

„Brauchen tierische Unterstützung“: Warum in den nördlichen Lechauen jetzt Rinder weiden

Mehr als ein Dutzend Schottische Hochlandrinder lebt für vier Wochen auf den Grünflächen. Diese nutzt eigentlich die LEW. Wo in Augsburg sonst noch Weidetiere im Einsatz sind.
Von Jonas Klimm
    • |
    • |
    • |
    Mehr als ein Dutzend Schottischer Hochlandrinder sollen in den kommenden Wochen in den nördlichen Lechauen den Artenschutz garantieren.
    Mehr als ein Dutzend Schottischer Hochlandrinder sollen in den kommenden Wochen in den nördlichen Lechauen den Artenschutz garantieren. Foto: Nicolas Liebig

    Die nördlichen Lechauen im Augsburger Stadtgebiet haben seit Anfang der Woche neue Bewohner. Elf weibliche Schottische Hochlandrinder mit ihren Kälbern sowie ein Bulle beweiden nun die ökologisch wertvollen Heideflächen unter einer Hochspannungsleitung der LEW Verteilnetz (LVN). Hinter dem Beweidungsprojekt steckt der städtische Landschaftspflegeverband (LPV), der der LVN einen geeigneten Landwirt vermittelt hat. „Sie sind robust, wetterfest und mit ihren zotteligen Haaren ein richtiger Hingucker“, sagt LPV-Geschäftsführer Nicolas Liebig über die Rinder. Die Tiere sollen nun für drei bis vier Wochen vor Ort bleiben und einen besonderen Zweck erfüllen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden