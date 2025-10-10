„Braucht mehr Mut“: Das soziale Wohnprojekt Sherlo in Augsburg ist gescheitert

Das Wohnprojekt Sherlo, das auf dem Sheridan-Areal in Pfersee 22 günstige Wohnungen im Rahmen eines gemeinwohlorientierten Vorhabens bauen wollte, ist gescheitert. Das gaben die Macher nun bekannt. Angesichts der schlechten Rahmenbedingungen bei Baukosten, Zinsen und Förderbedingungen sei es nicht gelungen, die Finanzierung zu stemmen. Sherlo hatte im Rahmen von Privatdarlehen um die zwei Millionen Euro von Unterstützern eingeworben. Zwar ist mit der Grundstücksrückgabe eine Erstattung des Kaufpreises verbunden, gewisse Projektkosten für die Planung sind aber angefallen. Nun läuft eine Spendenkampagne auf GoFundme, um die Verluste für die Geldgeber zumindest teilweise aufzufangen. Dass diese Direktkredite zumindest in Teilen verloren sein könnten, war allerdings von Anfang an klar.

Sherlo war eines von vier Projekten, die auf dem Sheridan-Areal ein Grundstück von der Stadt kauften. Entscheidend bei der Vergabe war ein innovatives gemeinschaftliches Konzept. Neben dem Projekt Sheridan&Junia, das auf klassische Eigentumswohnungen setzt, sind die Genossenschaften Wagnis und Wogenau vertreten. Auch die Genossenschaften hatten angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen zu knabbern, schafften die Finanzierung letztlich aber und sind aktuell im Bau. „Sheridan&Junia“ ist bereits bezogen.

Wohnprojekt in Augsburg: 25 Prozent der Wohnungen sollten an Flüchtlinge vermittelt werden

Sherlo verfolgte den Ansatz, die Wohnungen über das Modell des „Mietshäuser Syndikats“ dauerhaft kostengünstig und selbstverwaltet zu halten. 25 Prozent der Wohnungen sollten über „Tür an Tür“ an Geflüchtete vermittelt werden. Insgesamt hätten rund 60 Menschen bei Sherlo wohnen sollen.

Letztlich scheiterte das Vorhaben daran, dass von der Bank eine Eigenkapitalquote von 30 Prozent eingefordert wurde, die von der Initiative bei den angepeilten Mietpreisen nicht erfüllbar gewesen wäre. Ein weiteres Problem, so Sherlo, sei die grundsätzlich ungewisse Fördersituation für den geförderten Wohnungsbau. Darunter leiden auch arrivierte Akteure im sozialen Wohnungsbau in Augsburg (wir berichteten). Gerade für kleinere Projekte, so Sherlo, sei die dadurch nötige Vorfinanzierung nicht zu leisten.

Immobilien in Augsburg: „Wohnungsmarkt nicht den großen Playern überlassen“

Die Rückgabe des Grundstücks, so Sherlo, sei angesichts der nötigen geförderten Wohnungen in Augsburg ein Rückschlag für den Wohnungsmarkt. Speziell für Menschen, die es ohnehin schwer haben, eine Wohnung zu finden, seien die Perspektiven düster. „Wir sollten den Wohnungsmarkt nicht den großen Playern überlassen, deren Hauptinteresse in der Gewinnmaximierung liegt. Bezahlbarer Wohnraum sollte von Menschen und Initiativen realisiert werden, die sich an den Bedürfnissen derjenigen orientieren, die dort leben. Davon profitiert letztlich die gesamte Stadtgesellschaft. Doch dafür braucht es mehr Mut – und faire Rahmenbedingungen“, so Magdalena Amann von Sherlo. Man schließe einen Neustart in veränderter Form, etwa als Zwischennutzung oder an einem anderen Standort, nicht aus. Zunächst konzentriere man sich aber auf die Rückabwicklung.