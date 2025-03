In der Gastrowelt in Augsburg tut sich mal wieder etwas. Stehausschank heißt eine neue Kneipe in der Innenstadt. Der Standort in der Heilig-Grab-Gasse ist vertraut. In den Räumen saß viele Jahre lang die Rio Bar, der ehemalige Betreiber hatte Ende Dezember 2023 aufgehört. Oliver Weise hatte das Lokal mehr als 30 Jahre lang betrieben. Die Heilig-Grab-Gasse ist eine Seitenstraße zur Maximilianstraße.

Die Brauerei Thorbräu betreibt die neue Kneipe. Zuletzt fanden Umbauten statt. Das Lokal ist gegenwärtig mittwochs bis samstags ab 16 Uhr geöffnet. Im Ausschank sind Biere der Thorbräu-Brauerei. Direkt neben der Kneipe Stehausschank ist ein Imbiss. Es gibt Döner und Burger.