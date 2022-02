Die Infos zum Brechtfestival 2022 in Augsburg: Programm und Termine

In der zweiten Februarhälfte läuft in Augsburg das Brechtfestival 2022 - live und online. Programm? Termine? Tickets? Hier finden Sie alles, was Sie wissen möchten.

Das Brechtfestival 2022 läuft vom 18. bis 27. Februar in Augsburg. Das zehntägige Festivalprogramm feiert Bert Brecht in allen Genres mit Beiträgen aus elf Ländern in Europa, Afrika, Asien und Nordamerika.

Es gibt sowohl Live-Veranstaltungen als auch ein Digitalprogramm, der Vorverkauf läuft bereits seit dem 14. Januar 2022. Wir haben für Sie alle Infos zu diesem Event.

Kleine Formalität vorab: Hier finden Sie die Tickets zu allen Live-Veranstaltungen. Und hier können Sie sich den Brechtfestival-Pass sichern, den Sie für das Streamen des Digitalprogramms brauchen.

Alle Filme und Beiträge des Digitalprogramms finden Sie anschließend in der Mediathek.

Programm beim Brechtfestival 2022 in Augsburg

Hier folgt die Übersicht über das Programm beim Brechtfestival:

Freitag, 18.2.2022

Live-Veranstaltungen

19.30 Uhr

Staatstheater Augsburg: "Morgen wird auch ein schöner Tag, sagte die Eintagsfliege", ein Theaterabend von Tom Kühnel und Jürgen Kuttner mit Texten von Thomas Brasch-Weber und Kulturreferent Jürgen K. Enninger

Brechtbühne (ausverkauft)

Digitalprogramm

19.30 Uhr

Festivaleröffnung

19.45 Uhr

Thomas Brasch: "Das Wünschen und das Fürchten"

21.15 Uhr

Stefanie Reinsperger: "Ich bin ein Dreck"

21.50 Uhr

Corinna Harfouch: "Fabriktagebuch/Die Mutter"

22.25 Uhr

Charly Hübner & Lina Beckmann: "HelliBert & PandeMia"

23.05 Uhr

Suse Wächter: "Helden des 20ten Jahrhundert singen Brecht"

Samstag, 19.2.2022

Live-Veranstaltungen

19.30 Uhr

Buschmann/Brendemühl: "Exilio-in der Fremde" Konzert

Festivalzentrale im Staatlichen Textil- und Industriemuseum (tim)

20.00 Uhr

In Concert: Mascha Qrella, Kid Be Kid

Kongress am Park, Einlass 19.30 Uhr

Digitalprogramm

19.30 Uhr

Buschmann/Brendemühl: "Exilio-in der Fremde" Konzert

live aus der Festivalzentrale im tim

21.00 Uhr

SCUM

21.30 Uhr

Charlotte Brandi

21.40 Uhr

Bernadette La Hengst & Banda Internationale

22.05 Uhr

Dakh Daughters

Sonntag, 20.2.2022

Live-Veranstaltungen

12.00 Uhr

Corinna Harfouch: "Ja, ich folge diesem kleinen Alten bisweilen"

Festivalzentrale im Staatlichen Textil- und Industriemuseum (tim)

14.00 Uhr

Zoe Beloff: "Parade of the Old New"

Grischa Meyer/Holger Teschke: "Bertolt Brechts Papierkrieg. Exil in Amerika (1941-1947)"

Emine Sevgi Özdamar: "Collagen"

Ausstellungseröffnung in Anwesenheit der Künstlerin und der Künstler, anschließend Diskussionsrunde

Festivalzentrale im Staatlichen Textil- und Industriemuseum (tim)

15.30 Uhr

Emine Sevgi Özdamar: "Ein von Schatten begrenzter Raum" Autorinnenlesung

Festivalzentrale im Staatlichen Textil- und Industriemuseum (tim)

20.00 Uhr

Deutsches Theater Berlin: „Der Hofmeister“ von Bertolt Brecht

Brechtbühne

Digitalprogramm

12.00 Uhr

Corinna Harfouch: "Ja, ich folge diesem kleinen Alten bisweilen", live aus der Festivalzentrale im tim

14.00 Uhr

Vernissage: Ausstellungseröffnung in Anwesenheit der Künstlerin und der Künstler, live aus der Festivalzentrale im tim

15.30 Uhr

Emine Sevgi Özdamar: "Ein von Schatten begrenzter Raum", live aus der Festivalzentrale im tim

Montag, 21.2.2022

Live-Veranstaltungen

Beloff/Meyer/Teschke/ Özdamar

Ausstellung in der Festivalzentrale im tim

An diesem Tag nur mit Ticket des Abendfilmprogramms von 20.00 – 22.30 Uhr geöffnet

20.00 – 22.30 Uhr

Zoe Beloff – Die Filme: “Two Marxists in Hollywood (2015)”,

“A Model Family in a Model Home” (2015),

“Exile” (2018)”.

Filmscreening in Anwesenheit der Künstlerin und Künstlerinnengespräch.

Festivalzentrale im Staatlichen Textil- und Industriemuseum (tim)

20.00 Uhr

Thomas Brasch: „Engel aus Eisen“ (1981)

Liliom Kino

Digitalprogramm

20.00 Uhr

Zoe Beloff – Die Filme: “Two Marxists in Hollywood (2015)”, “A Model Family in a Model Home” (2015), “Exile” (2018)”.

Live aus der Festivalzentrale im tim

Dienstag, 22.2.2022

Live-Veranstaltungen

9.00 – 16.00 Uhr

Beloff/ Meyer/Teschke/ Özdamar

Ausstellung in der Festivalzentrale im tim

20.00 Uhr

Buschmann/Brendemühl: "Exilio-in der Fremde" Konzert

Festivalzentrale im Staatlichen Textil- und Industriemuseum (tim)

20.00 Uhr

Retrospektive Thomas Brasch: "Familie Brasch. Eine Deutsche Geschichte" (2018)

Liliom Kino

Digitalprogramm

20.00 Uhr

Buschmann/Brendemühl: "Exilio-in der Fremde" Konzert

Aufzeichnung aus der Festivalzentrale im tim

Mittwoch, 23.2.2020

Live-Veranstaltungen

9.00 – 17.00 Uhr

Beloff/ Meyer/Teschke/ Özdamar

Ausstellung in der Festivalzentrale im tim

19.00 Uhr

Marion Brasch: "Brasch liest Brasch oder Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin" Autorinnenlesung

Festivalzentrale im Staatlichen Textil- und Industriemuseum (tim)

20.00 Uhr

Retrospektive Thomas Brasch: "Der Passagier – Welcome to Germany" (1988)

Liliom Kino

20.00 Uhr

Kupalaucy (Belarus): "Furcht/Fear" nach Bertolt Brecht

Große Bühne, martini-Park

Digitalprogramm

19.00 Uhr

Marion Brasch: "Brasch liest Brasch oder Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin" Autorinnenlesung

Live aus der Festivalzentrale im tim

20.00 – 22.15 Uhr

Stefanie Reinsperger: "Ich bin ein Dreck",

Corinna Harfouch: "Fabriktagebuch/Die Mutter“,

Charly Hübner & Lina Beckmann: "HelliBert & PandeMia",

SCUM

Donnerstag, 24.2.2022

Live-Veranstaltungen

9.00 – 14.00 Uhr

Beloff/Meyer/Teschke/Özdamar

Ausstellung in der Festivalzentrale im tim

18.00 Uhr

bluespots productions: "Live. In a limbo."

Mit Texten aus "Flüchtlingsgespräche" von Bertolt Brecht

Live-Audio-Walk, Treffpunkt: Grandhotel Cosmopolis

19.30 Uhr

Staatstheater Augsburg: "Morgen wird auch ein schöner Tag,

sagte die Eintagsfliege". Ein Theaterabend von Tom Kühnel und

Jürgen Kuttner mit Texten von Thomas Brasch

Brechtbühne (ausverkauft)

20.00 Uhr

Brechtfestival Best of Poetry Slam

Parktheater im Kurhaus

20.30 Uhr

theter ensemble: "Die Judith von Shimoda" von Bertolt Brecht (Premiere)

City Club

Digitalprogramm

20.00 Uhr

Brechtfestival Best of Poetry Slam

Live aus dem Parktheater im Kurhaus

Freitag, 25.2.2020

Live-Veranstaltungen

12.30 – 17.00 Uhr

Beloff/Meyer/Teschke/Özdamar

Ausstellung in der Festivalzentrale im tim

10.00 Uhr

"Post von Papa"

Ausstellungseröffnung & Preisverleihung

Festivalzentrale tim (kostenfrei)

17.00 Uhr

Gymnasium bei St. Stephan: "Die Mutter" - Kantate von Bertolt Brecht/Hanns Eisler feat. Gitte Hænning

Kleiner Goldener Saal

19.00 Uhr

Worldwide Brecht – Beiträge aus Beijing

Filmvorführung in Anwesenheit der Filmemacherinnen und Filmemacher

Festivalzentrale im tim

20.00 Uhr

Gymnasium bei St. Stephan: "Die Mutter" - Kantate von Bertolt Brecht/Hanns Eisler feat. Gitte Hænning

Kleiner Goldener Saal

20.30 Uhr

theter ensemble:“Die Judith von Shimoda“ von Bertolt Brecht

City Club

Digitalprogramm

17.00 Uhr

Gymnasium bei St. Stephan: "Die Mutter" - Kantate von Bertolt Brecht/Hanns Eisler feat. Gitte Hænning

Live aus dem Kleinen Goldenen Saal

18.00 Uhr

theter: „Ruth“

19.00 Uhr

Worldwide Brecht – Beiträge aus Beijing,

Live aus der Festivalzentrale im tim

21.30 Uhr

theter ensemble: "Die Judith von Shimoda" von Bertolt Brecht

Aufzeichnung aus dem City Club

Samstag, 26.2.2022

Live-Veranstaltungen

9.00 – 12.00 Uhr & 17.00 – 00.00 Uhr

Beloff/Meyer/Teschke/Özdamar "Post von Papa"

Ausstellung in der Festivalzentrale im tim

15.00 Uhr

Worldwide Brecht – Soumyabrata Choudhury (New Delhi, Indien): "A Migrant Walk",

Yotam Gotal (Tel Aviv, Israel): "The Desert a City",

Simorgh Theater: (Herat/Afghanistan): “Das fünfte Rad”

Filmvorführung und Gespräch in Anwesenheit der Filmemacher*innen

20.00 Uhr

Compagnie Louxor de Lomé (Togo):

"Mère Courage/ Mutter Courage und ihre Kinder" Premiere

Brechtbühne

20.30 Uhr

theter ensemble: "Die Judith von Shimoda" von Bertolt Brecht

City Club

22.00 Uhr

Compagnie Louxor de Lomé: Konzert

Festivalzentrale im tim

Digitalprogramm

15.00 Uhr

Worldwide Brecht – Soumyabrata Choudhury (New Delhi, Indien): "A Migrant Walk",

Yotam Gotal (Tel Aviv, Israel): "The Desert a City“,

Simorgh Theater (Herat/Afghanistan): “Das fünfte Rad”

Live aus der Festivalzentrale im tim

18.30 Uhr

theter ensemble: "Die Judith von Shimoda" von Bertolt Brecht

Aufzeichnung aus dem City Club

20.00 Uhr

Mascha Qrella, Kid be Kid, Gaye Su Akyol, Odyaye

22.00 Uhr

Konzert: Compagnie Louxour de Lomé:

Live aus der Festivalzentrale im tim

Sonntag, 27.2.2022

Live-Veranstaltungen

9.00 – 15.30 Uhr

Beloff/Meyer/Teschke/Özdamar: "Post von Papa"

Ausstellung in der Festivalzentrale im tim

13.30 – 16.00 Uhr

Staatstheater Augsburg: "Von Fatzer bis Galilei"– Pop-Up Schreibwerkstatt

Festivalzentrale im tim

14.00 Uhr

Michael Friedrichs: Die Rettung der Barbara Brecht

Brechthaus (Tickets über das Brechthaus erhältlich)

17.00 Uhr

Stephan Suschke: "Brecht probt Galilei. 1955/56"

Festivalzentrale im tim

18.00 Uhr

bluespots productions: "Live. In a limbo."

Mit Texten aus "Flüchtlingsgespräche" von Bertolt Brecht

Live-Audio-Walk, Treffpunkt: Grandhotel Cosmopolis

18.30 Uhr

Worldwide Brecht: Kirksville – "Learning Play"

Festivalzentrale im tim

20.30 Uhr

#digitalbrecht:

Meret Becker: Für die im Dunkeln. Brecht ist JETZT.

Suse Wächter: Helden des 20. Jhds. singen Brecht

Filmvorführung

Festivalzentrale im Staatlichen Textil- und Industriemuseum tim

20.00 Uhr

Compagnie Louxor de Lomé (Togo): „Mère Courage/Mutter Courage und ihre Kinder“

Brechtbühne

20.30 Uhr

theter ensemble:“Die Judith von Shimoda“ von Bertolt Brecht

City Club

Digitalprogramm

14.00 Uhr

Michael Friedrichs: Die Rettung der Barbara Brecht

Live aus dem Brechthaus

17.00 Uhr

Stephan Suschke: "Brecht probt Galilei. 1955/56"

Live aus dem tim

18.30 Uhr

Worldwide Brecht: Kirksville – "Learning Play"

Live aus der Festivalzentrale

20.00 Uhr

bluespots productions: "Heldin Nr. 0"

20.30 Uhr

#digitalbrecht:

Meret Becker: Für die im Dunkeln. Brecht ist JETZT.

Suse Wächter: Helden des 20. Jhds. singen Brecht

Alle Angaben haben wir vom Veranstalter übernommen - Stand: 28.1.2022. Änderungen hat man sich ausdrücklich vorbehalten. Hier finden Sie immer tagesaktuelle Infos zum Ablauf des Programms und zu den jeweils geltenden Hygienemaßnahmen vor Ort. Und unter diesem Link finden Sie nähere Infos zu den einzelnen Programmpunkten.

Brechtfestival 2022 in Augsburg: Wie kommt man an Tickets?

Sie können Ihre Tickets über die bekannten Vorverkaufsstellen reservix.de, Bürgerinformation am Rathausplatz und Touristinformation am Rathausplatz kaufen.

Für alle Nicht-Augsburgerinnen und -Augsburger gibt es noch das Reservixvorverkaufsstellennetzwerk - eventuell finden Sie auch eine in Ihrer Nähe.

Brechtfestival 2022: Kann man sein Ticket zurückgeben beziehungsweise stornieren?

Hier finden Sie die Tickets zu allen Live-Veranstaltungen.

Hier können Sie sich den Brechtfestival-Pass sichern, den Sie für das Streamen des Digitalprogramms brauchen.

Grundsätzlich sind die Eintrittskarten laut Veranstalter vom Umtausch ausgeschlossen. Eine Rückgabe oder Stornierung aufgrund eines Veranstaltungsverbots sowie der eigenen Krankheit oder auch Verhinderung ist nicht möglich, da für die betreffenden Events eine digitale Übertragung oder Adaption vorgesehen ist.

Die Käufer erhalten in diesem Fall einen Festivalpass, mit dem sie das komplette digitale Festivalprogramm streamen können. Dazu muss beim Kauf aber unbedingt eine E-Mail-Adresse angegeben werden. Dann wird der Festivalpass automatisch zugeschickt.