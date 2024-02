Die wichtigsten Infos zum Brechtfestival 2024

Am 23. Februar beginnt das Brechtfestival in Augsburg. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zum Programm und zum Ticketvorverkauf.

"No Future" lautet der Titel des diesjährigen Augsburger Brechtfestivals, das vom 23. Februar bis zum 3. März stattfindet. Die Veranstalter versprechen "Antworten von Mutter Courage bis Krafttraining und Perspektiven von Addis Abeba bis Moskau. Mit viel Schweiß und viel Musik, vor den Toren von Augsburg-Oberhausen". Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zum Programm und zum Ticketvorverkauf.

Programm und Veranstaltungen beim Brechtfestival 2024 in Augsburg

Thematisch im Zentrum soll beim diesjährigen Brechtfestival die Freundschaft zwischen Bertolt Brecht und Walter Benjamin stehen – vor dem Hinblick des Umgangs mit den Krisen der Welt. Das Staatstheater Augsburg bringt zum Auftakt Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder" auf die Bühne. Das komplette Programm finden Sie auf der Webseite des Brechtfestivals. Wie lebt man ohne Zukunft? Wie hält man den unheilvollen Lauf der Geschichte auf? Antworten darauf soll es beim Brechtfestival geben.

Tickets für das Brechtfestival 2024 im Vorverkauf

Tickets für die Veranstaltungen im Rahmen des Brechtfestivals gibt es online im Ticketshop, an den Vorverkaufsstellen in der Bürgerinformation der Stadt Augsburg oder am Infoschalter der Regio Augsburg Tourismus. Beide befinden sich am Augsburger Rathausplatz. Das sind die Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 7.30 bis 16.30 Uhr

Samstag: 10 bis 17 Uhr

Sonntag: 10 bis 16 Uhr

Viele Veranstaltungen des Brechtfestivals können kostenlos besucht werden. Teilweise ist dafür aber vorab eine Anmeldung nötig. Nähere Informationen dazu enthält die Programmübersicht.

Brechtfestival 2024: Veranstaltungsorte im Überblick

Die Veranstaltungen des Brechtfestivals finden an verschiedenen Orten in Augsburg statt. Hier sind alle in der Übersicht: