Brennende Gartenhütte beeinträchtigt Bahnverkehr

Eine Gartenhütte stand am Donnerstagabend in der Hohenstaufenstraße im Stadtteil Inningen in Flammen. Ein Passant hatte laut Polizei gegen 21 Uhr den Brand bemerkt, er verständigte die Polizei. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Der nahegelegene Bahnverkehr musste für kurze Zeit gesperrt werden. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe übernommen. (ina)