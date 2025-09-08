Icon Menü
Brennpunkt Königsplatz: Wie sicher ist die Lage an zentraler Stelle in Augsburg?

Augsburg

Der Ordnungsdienst hat in den vergangenen zwei Monaten am Kö mehr Präsenz gezeigt, damit das Sicherheitsgefühl der Bürger verbessert wird. Was das gebracht hat.
Von Miriam Zissler
    Samstagmittag ist auf dem Königsplatz viel los. Der Königsplatz ist Anziehungspunkt.
    Samstagmittag ist auf dem Königsplatz viel los. Der Königsplatz ist Anziehungspunkt. Foto: Michael Hochgemuth

    Am Samstagmittag herrscht in Augsburgs Innenstadt geschäftiges Treiben. Besucherströme ziehen von der Bahnhofstraße in Richtung Fußgängerzone und wieder zurück oder eilen in Richtung Haltestellendreieck. Am Königsplatz sitzen bei Sonnenschein zahlreiche Menschen in der Eisdiele, Fotos werden am Springbrunnen gemacht und Gespräche auf den steinernen Sitzrondellen geführt. Aber auch die Plätze auf den Parkbänken und den Liegestühlen im mit Sand aufgeschütteten Bereich des Stadtsommers sind begehrt. Wer genauer hinsieht, sieht Kronkorken und zerbrochene Flaschen im Gras, bemerkt eine Gruppe von Erwachsenen an einer Parkbank, die schon zu dieser Uhrzeit eine Flasche mit hartem Alkohol herumreichen. Andere schlafen in Schlafsäcken auf dem Rasen unter den Bäumen offensichtlich ihren Rausch aus. Um das Sicherheitsgefühl zu verbessern, war der städtische Ordnungsdienst in den vergangenen Wochen verstärkt am Kö unterwegs. Fühlen sich die Bürger am Platz unsicher?

