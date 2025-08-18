„Werden totverwaltet“: Augsburger Gastronom wehrt sich gegen „Diskriminierung“ seines Cafés

Die zwei Bänke, die in den Fensternischen des Café Bricks in der Augsburger Maximilianstraße stehen, sind bei Gästen beliebt. An der Hauswand gelegen und entsprechend dekoriert würden sie Gemütlichkeit ausstrahlen und dem Café ein gewisses Flair verleihen, erklären zwei Frauen und prosten sich zu. Doch die Damen dürften hier eigentlich gar nicht sitzen. Richtlinien der Stadt verbieten laut Café-Inhaber Marcus Weinrich eine Bestuhlung direkt an der Hauswand. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren sei deshalb gegen ihn eingeleitet worden. Doch Weinrich lässt die beiden Bänke stehen. Er sieht sich gegenüber der Nachbarschaft, die ebenfalls an der Hauswand bestuhlt, ungerecht behandelt und setzt auf einen Artikel des Grundgesetzes. Was hier passiere, sei eine „Diskriminierung“ seines Cafés.
Augsburg
Es ist natürlich immer leicht, auf die Stadt "herumzuhacken", ohne beide Seiten zu hören/lesen. Allerdings muss man auch anmerken, dass gerade das Ordnungsamt immer wieder mit solchen Entscheidungen, meist ohne plausible Begründungen, auffällt. Vielleicht sollte mal die "Stadtspitze" ihren Abteilungen klarmachen, was "Bürgernähe" bedeutet und wie man besser argumentiert und kommuniziert. Ein "Miteinander" ist angesagt und nicht ein "von Oben herab"!
Sollte es wahr sein, dass manche Lokalbetreiber Bänke an die Hauswand stellen dürfen und andere nicht, wäre es tatsächlich eine Diskriminierung nach Art. 3 GG Gleichheitsgrundsatz. Ich frage mich, wo bleibt der Abbau der Bürokratie?
Seit langem habe ich das Gefühl, daß Augsburg immer piefiger und immer mehr von Spießern verwaltet wird
Sind die Richtlinien denn nicht öffentlich? Das würde für Transparenz sorgen. Herr Weinrich gibt sich arglos. Aber in den Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn, muss doch ausdrücklich ausgeführt sein, gegen welche Vorschriften er verstoßen hat. Die könnte er ruhig nennen. H. Pintsch kann das schlecht machen. Nicht ausgeschlossen ist auch, dass die Gegebenheiten vor den jeweiligen Geschäften unterschiedlich sind, auch wenn sich das auf den ersten Blick nicht ergibt. Beispielsweise fällt mir auf, dass die Bänke auf dem Bild auf einer Schachtabdeckung stehen. Keine Ahnung was da abgedeckt wird und ob man da mal schnell rankommen muss. Aber wenn solche vor anderen Geschäften nicht sind, ist die Situation schon mal nicht dieselbe. Nur mal so, weil die Stadtgesellschaft immer viel Verständnis für die Geschäftsleute hat und wenig für die Verwaltung.
Natürlich sind sie das. https://www.augsburg.de/buergerservice-rathaus/stadtplanung/stadtgestaltung/gestaltungsrichtlinie-innenstadt/
Danke. Aber wenn das alles ist, ist natürlich Willkür Tür und Tor geöffnet. Da müsste es doch detaillierte Vorschriften geben. Beispielsweise wie breit der verbleibende Gehweg sein muss. Dass bei denkmalgeschützten Gebäuden, das Denkmalpflegeamt zustimmen muss, das seine Haltung allerdings exakt und allgemeingültig begründen muss etc. pp.
Schon wieder Einer, den die Stadt auf dem Kicker hat. Unvorstellbar und nicht nachvollziehbar, wie die Stadt die Gastronomie aus der Stadt haben will. Kein Wunder, das alle die Schnauze voll haben. Vielleicht ist es ja gewollt, dass sich noch mehr Dönerläden, Nagelstudios und Krempelläden ansiedeln.
Statt daß die Stadt froh wäre, wenn die Innenstadt noch belebt wird. Diese Bürokratie und dazu noch Vetternwirtschaft ist in Deutschland leider sehr ausgeprägt. Wir leben seit über 10 Jahren in Frankreich und hier darf jeder Bestuhlen wie er mag, vorausgesetzt er behindert niemand und beachtet die Regeln für den Straßenverkehr. Über das was hier in Augsburg geschieht, kann man nur den Kopf schütteln und sagen „Leute, wehrt euch“
Ich glaube man müsste der bürokratisch-stadtgestalterisch-ergrünten Augsburger CSU mal eine Phase der Opposition ERMÖGLICHEN. Es ist wirklich interessant, ob eine ökosozialistische Stadtregierung relevant anders wahrzunehmen wäre. P.S. Vielleicht zum Thema Gastronomie, Innenstadt und Umbau Hauptbahnhof mal eine Studienreise nach Ljubljana? Da kommen auch die Freunde des Erdgasbusses voll auf ihre Kosten ;-)
Dieser Kommentar trieft ja regelrecht von rechtsradikalen dogwhistles. Bitte unterlassen Sie das. So ein verhalten wird einer Bürgerlichen Diskussion nicht gerecht.
Keine Ahnung von was Sie da reden - geht es etwas konkreter? Das ist alles 100% ernst gemeint für die Stadt mit dem vermurksten Innenstadt/HBF-Umbau und dem mit großartig Klimaschutz-blabla abgeschafften 5-Minuten-Takt.
Herr Strobel, nicht alles was nicht Ihrer persönlichen Meinung entspricht, ist rechtsradikal. Und: Was erlauben Sie sich eigentlich, hier Unterlassungen auszusprechen? Herr Pfleiderer hat das Recht seine Meinung frei zu äußern.. da war doch was im Grundgesetz, oder? Ganz abgesehen davon: an dem Kommentar kann man nun wirklich nichts rechtes erkennen. Sonder eine, wie ich finde mehr als begründete Kritik an unserer Stadtverwaltung.
nun es ist doch in Augsburg bekannt das sehr viel nach Parteibuch entschieden wird !! seit Grübel ist das doch guter ton in der Stadtverwaltung
Vielleicht sollten die Augsburger Gewerbetreibenden sich zu einer Art Klägergemeinschaft zusammenschließen. Eine Anwaltskanzlei könnte sich auf das Ordnungsamt spezialisieren.
Eine andere Alternative wäre, weg aus dieser Stadt. Umliegende Städte und Gemeinden dürften sie garantiert mit Freude empfangen.
