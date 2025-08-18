„Werden totverwaltet“: Augsburger Gastronom wehrt sich gegen „Diskriminierung“ seines Cafés

Sind die Richtlinien denn nicht öffentlich? Das würde für Transparenz sorgen. Herr Weinrich gibt sich arglos. Aber in den Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn, muss doch ausdrücklich ausgeführt sein, gegen welche Vorschriften er verstoßen hat. Die könnte er ruhig nennen. H. Pintsch kann das schlecht machen. Nicht ausgeschlossen ist auch, dass die Gegebenheiten vor den jeweiligen Geschäften unterschiedlich sind, auch wenn sich das auf den ersten Blick nicht ergibt. Beispielsweise fällt mir auf, dass die Bänke auf dem Bild auf einer Schachtabdeckung stehen. Keine Ahnung was da abgedeckt wird und ob man da mal schnell rankommen muss. Aber wenn solche vor anderen Geschäften nicht sind, ist die Situation schon mal nicht dieselbe. Nur mal so, weil die Stadtgesellschaft immer viel Verständnis für die Geschäftsleute hat und wenig für die Verwaltung.