Funktionierende Infrastruktur ist nicht selbstverständlich

Die Stadt hat in einer Kraftanstrengung in den vergangenen Jahren die großen Brücken über Lech und Wertach so hergerichtet, dass sie auf absehbare Zeit in einem passablen Zustand sind. Was man für selbstverständlich halten sollte, ist es nicht. Brückensperrungen über Nacht (1981 die Gögginger Bahnbrücke), Stadtwerkepersonal, das darüber wacht, dass nur ein Bus auf einer Brücke fährt (1989 an der Hochzoller Lechbrücke) oder Trams mit Mindestabstand und Schritttempo (Ulrichsbrücke und Luitpoldbrücke vor ihrem Neubau in den 2000er Jahren) sind unangenehme Erinnerungen.

Gleichwohl liegt viel Arbeit vor dem Tiefbauamt. Denn die Stadt und ihre Verkehrsinfrastruktur sind in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen, wenn man nur an die Schleifenstraße denkt. Es sind nun die kleineren Brücken, bei denen sich Handlungsbedarf abzeichnet, doch sie sind fürs Verkehrsgeschehen ebenso wichtig, wenn Hauptstraßen darüberführen. Die Stadt muss Prioritäten setzen und Sanierungen sind sicher nicht das Einzige, was die Bürger erwarten, doch schaut man nicht rechtzeitig hin, wird ein Gewaltakt wie an den städtischen Schulgebäuden nötig.

Noch schlimmer als eine Baustelle ist eine ausbleibende Baustelle wegen Geldmangels

Was für die Brücken gilt, gilt ebenso für die Straßen. Zwar stellt die Stadt für den Unterhalt ab 2025 mehr Geld bereit (3,75 statt 3,1 Millionen Euro jährlich). Doch der im vergangenen Jahr präsentierte Straßenzustandsbericht ist im Grunde alarmierend, weil er aufzeigt, dass da etwas auf die Stadt und ihre Bürger zurollt. Mit der Karwendelstraße in Hochzoll macht die Stadt dieses Jahr einen lang erwarteten Schritt, ebenso muss der lärmschluckende Asphalt auf der B17 wieder erneuert werden. Mancher wird sich wieder über die Baustellen aufregen, doch noch schlimmer als eine Sperrung durch eine Baustelle ist es, wenn kein Geld mehr dafür da ist.