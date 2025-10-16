Bündnis Sahra Wagenknecht tritt im März zur Kommunalwahl in Augsburg an

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wird bei der Augsburger Kommunalwahl im März mit einer eigenen Liste antreten. Das erklärt Bernd Gramlich, Vorsitzender des neu gegründeten schwäbischen Bezirksverbandes, gegenüber unserer Redaktion. Zudem erwäge die Partei, einen eigenen OB-Kandidaten ins Rennen zu schicken. „Wir haben jemanden von der parteiinternen Prominenz angefragt“, sagt Gramlich. Den Namen wolle er aktuell nicht nennen. Die Partei ist aber noch mit einem Problem konfrontiert: Sie hat zu wenige Mitglieder.

Laut Gramlich gibt es in Augsburg aktuell sechs Parteimitglieder. Das hängt auch mit der restriktiven Aufnahmepolitik des BSW zusammen. Um radikale Mitglieder zu vermeiden, bedurfte es bei jedem Antrag zunächst der Zustimmung der Parteispitze. Das habe dazu geführt, dass es derzeit einen sehr hohen Rückstau an Mitgliedschaftsanträgen gebe, so Gramlich. Dieser solle bis Ende Oktober abgearbeitet werden, damit die Partei gestärkt in den Kommunalwahlkampf ziehen könne. Insgesamt will das BSW laut eigenen Aussagen in elf schwäbischen Kommunen antreten.

Bündnis Sahra Wagenknecht holte bei der Bundestagswahl in Augsburg vier Prozent

Thematisch will sich die Partei auf den sozialen Bereich konzentrieren, insbesondere auf die mangelhafte Kinderbetreuung und Ausstattung der Schulen in der Stadt, so Gramlich. „Wir wollen die soziale Infrastruktur verbessern.“ Bei der Bundestagswahl holte das BSW in Augsburg vier Prozent der Zweitstimmen. Wie berichtet, hatte die Partei zum damaligen Zeitpunkt aber gar keine Mitglieder. Wegen der thematischen Ausrichtung der Partei waren damals die zwei einzigen Mitglieder ausgetreten. Nun scheint sich die Partei mitgliedertechnisch wieder etwas erholt zu haben. Bei der Kommunalwahl peile man fünf Prozent der Stimmen an, sagt Gramlich.