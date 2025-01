Bündnis Sahra Wagenknecht tritt in Augsburg ohne Direktkandidaten an

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wird in Augsburg bei der kommenden Bundestagswahl ohne Direktkandidaten antreten. Das teilte Bundesvorstand Manfred Seel auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der Unternehmer aus Asbach-Bäumenheim ist Direktkandidat im Wahlkreis Donau-Ries. Die Partei hoffe, mit zwei gut platzierten schwäbischen Listenkandidaten in den Bundestag einzuziehen und so die Region und Augsburg vertreten zu können, sagte Seel. Sein Vorstandskollege Ernst Ohmayer erklärte, dass man überlegt habe, auch in Augsburg einen Direktkandidaten aufzustellen, „aber als kleine Partei müssen wir mit unseren Ressourcen haushalten“. Das BSW wolle die Wahlkreise in der Region als dreiköpfiges Kernteam bearbeiten, so Ohmayer. Die junge Partei hat derzeit zwei Mitglieder in Augsburg. Am Samstag um 18 Uhr findet im Hubertushof in der Firnhaberau der offizielle Wahlkampfauftakt des schwäbischen BSW mit dem bayerischen Spitzenkandidaten Klaus Ernst statt.

