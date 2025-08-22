Bürgerinitiative „Grüne Kappe“ fordert mehr Grün im Viertel

Das Viertel ist durch das Curt-Frenzel-Stadion und das Bürgeramt der Stadt Augsburg bekannt. Verkehr fließt entlang der Kreuzung Blaue Kappe, Am Katzenstadel. Anwohner haben sich jetzt zusammengeschlossen. „Grüne Kappe“ nennt sich die Bürgerinitiative. Mit einer Protestaktion haben die Anwohner auf sich aufmerksam gemacht. Sie fordern mehr Grün im Viertel.

Laut Organisatoren kamen rund 150 Personen zu einer Protestaktion an der Kreuzung Blaue Kappe, Am Katzenstadel. Die Kundgebung der neu gegründeten Bürgerinitiative „Grüne Kappe“ und von anderen Gruppen verband politische Botschaften mit einem lebendigen Nachbarschaftsfest, heißt es.

Initiative wünscht Verbesserung an einer Kreuzung

Die Initiative setzt sich nach eigenen Angaben für die Begrünung und Entsiegelung der Kreuzung Am Katzenstadel ein. Ziel sei, die beschlossenen Stadtratspläne endlich Realität werden zu lassen und die Fläche in einen lebendigen, klimafreundlichen Treffpunkt für den Stadtteil zu verwandeln.

Wie die Bürgerinitiative informiert, hätte bereits im Jahr 2022 der Stadtrat die Begrünungspläne für die Kreuzung beschlossen. Bislang sei die Umsetzung jedoch nicht begonnen worden. Fehlende Mittel seien der Grund, sagen Verantwortlichen der Initiative. Nach ihren Worten gebe es Förderprogramme von Bund und Ländern, „die 80 bis 90 Prozent der Kosten übernehmen würden“. Mit der Kundgebung wollen die Organisatoren den politischen Druck erhöhen und zugleich zeigen, wie viel Potenzial in der großen versiegelten Fläche steckt.

An der Kreuzung fand ein buntes Fest statt

Beim Protest ging es kreativ zu: Musik wurde gespielt, Sport wurde ebenfalls getrieben. Es gab ein Essen auf der Straße. Mit Straßenkreide sei markiert worden, welche Flächen nach einer Entsiegelung begrünt werden könnten. Über 60 Menschen haben sich bei der Kundgebung schriftlich für die Begrünung ausgesprochen und Gründe genannt, weshalb sie sich die Entsiegelung wünschen, heißt es. „Wir wollen deutlich machen, dass die Menschen in Augsburg sich nach mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität und einer klimaresistenten Stadt sehnen“, so die Initiative. „Die Grüne Kappe kann ein Ort werden, an dem sich die Stadtgesellschaft begegnet, statt weiter ein grauer Betonplatz zu bleiben.“

Die Initiative kündigt an, in den kommenden Wochen das Gespräch mit Politikern zu suchen, um die Umsetzung der Begrünung voranzutreiben.