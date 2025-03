„Großes Potenzial unserer Stadt nutzen“: Bürgerliche Mitte richtet Fokus auf Kommunalwahl 2026

Zu Beginn des Frühjahrsempfangs der Bürgerlichen Mitte im Westhouse Augsburg wurde es emotional. Stadtrat Hans Wengenmeir (Freie Wähler), der Anfang Januar beim Skifahren in Österreich einen schweren gesundheitlichen Kollaps erlitten hatte, bedankte sich bei allen, die ihm in der kritischen Phase die Daumen gedrückt haben. „Ihr und die Schutzengel haben mir geholfen“, sagte der wieder genesene Wengenmeir. Anschließend wurde es politisch. Im Frühjahr 2026 ist Kommunalwahl, die Bürgerliche Mitte will wieder stark im Stadtrat vertreten sein. Dafür setzt sie auf zwei Tugenden.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hans Wengenmeir Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frühjahrsempfang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis