Bürgermeister-Ackermann-Straße am Wochenende stadtauswärts gesperrt

Die Gegend rund um die Bürgermeister-Ackermann-Straße in Augsburg wird am Wochenende zur Staufalle: Weil dort die Fahrbahn stadtauswärt saniert wird, wird der Bereich zwischen Hessenbachstraße und Reeseallee (Shell-Tankstelle) komplett gesperrt.

Die Arbeiten an einer der größten Straßen im Stadtgebiet laufen seit Anfang Juni. In einem ersten Schritt wurden zweieinhalb Wochen lang kleinere Arbeiten an Gehwegen erledigt und der Bordstein an der Bushaltestelle „Reinöhlstraße“ erneuert. Zudem wurden die Randsteine an der Rampe an der Auffahrt von der Hessenbachstraße auf die Ackermann-Straße umgebaut. Seit Freitag hat nun die zweite Bauphase begonnen, für die stadtauswärts führende Spur gilt bis Montag, 23. Juni, 5 Uhr, eine Vollsperrung.

Baustelle Bürgermeister-Ackermann-Straße: So wird der Nahverkehr umgeleitet

Der Verkehr wird großräumig über die Holzbachstraße, Langenmantelstraße, Ulmer Straße und Kriegshaberstraße umgeleitet. Auch für den öffentlichen Nahverkehr gelten Umleitungsstrecken: Die Linie 32 fährt während der Sperrung ab der Haltestelle Hauptbahnhof über Augsburger-, Stadtberger-, Bismarck-, Hagenmähder- und Kriegshaberstraße, danach geht es auf der gewohnten Strecke weiter. Diese Änderungen gelten laut Auskunft der Stadtwerke voraussichtlich bis Sonntagabend. Alle Haltestellen der Linie 6 bis „Westfriedhof“ sowie die Haltestelle „Stadtbergen“ des AVV und die Ersatzhaltestelle „Kriegshaberstraße“ werden mitbedient. Alle Haltestellen zwischen „Luitpoldbrücke“ und „Kriegshaberstraße“ entfallen ersatzlos.

Der Rad- und Fußverkehr kann laut Stadt auf die gegenüberliegende Straßenseite ausweichen.

Die Kombination aus B17-Baustelle und den Arbeiten an der Bürgermeister-Ackermann-Straße führten am Freitag zu größeren Staus im Umfeld beider Straßen. (nip)