Wer will in den Bundestag? Diese Kandidaten treten bei der Bundestagswahl in Augsburg an

Bei der Bundestagswahl am 23. Februar treten elf Frauen und Männer als Kandidaten in der Stadt Augsburg an. Volker Ullrich will für die CSU das Direktmandat verteidigen. Eine Übersicht über die Bundestags-Direktkandidaten im Wahlkreis Augsburg-Stadt:

CSU: Volker Ullrich

Für die CSU tritt in diesem Jahr wieder ein bekanntes Gesicht an. Volker Ullrich ist seit 2013 Mitglied des Bundestags und hat bereits 2013, 2017 sowie 2021 das Direktmandat im Wahlkreis Augsburg-Stadt für die Union geholt. Der gebürtige Illertisser studierte in Augsburg Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften. Ullrich geht auch in diesem Jahr als Favorit ins Rennen.

Icon Vergrößern Volker Ullrich will zum vierten Mal das Direktmandat für die CSU holen. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Volker Ullrich will zum vierten Mal das Direktmandat für die CSU holen. Foto: Marcus Merk

SPD: Ulrike Bahr

Die SPD schickt wieder Ulrike Bahr ins Rennen. Die ehemalige Hauptschullehrerin saß von 2002 bis 2012 im Augsburger Stadtrat und ist ebenfalls seit 2013 Mitglied des deutschen Bundestages. Zuletzt zog sie 2021 auf Platz 16 der Landesliste der SPD Bayern in das Parlament ein.

Icon Vergrößern Ulrike Bahr will für die Augsburger SPD wieder in den Bundestag. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Ulrike Bahr will für die Augsburger SPD wieder in den Bundestag. Foto: Marcus Merk

Bündnis 90/Die Grünen: Claudia Roth

Für die Grünen tritt mit Claudia Roth ebenfalls ein bekanntes Gesicht an. Die gebürtige Ulmerin ist seit 1987 Mitglied bei den Grünen und war zeitweise deren Parteivorsitzende. Seit 1998 ist Roth Mitglied im Bundestag und war außerdem von 2013 bis 2021 Bundestagsvizepräsidentin. Aktuell ist sie im Kabinett Scholz Staatsministerin für Kultur und Medien.

Icon Vergrößern Claudia Roth tritt für die Grünen in Augsburg an. Foto: Andreas Arnold/dpa Pool/dpa Icon Schließen Schließen Claudia Roth tritt für die Grünen in Augsburg an. Foto: Andreas Arnold/dpa Pool/dpa

AfD: Raimond Scheirich

Für die AfD geht Raimond Scheirich ins Rennen um das Direktmandat. Er ist in Rumänien geboren und lebt seit 30 Jahren in Augsburg. Bei der Kommunalwahl 2020 wurde er in den Augsburger Stadtrat gewählt, bei der letzten Bundestagswahl 2021 verpasste er den Einzug in das Parlament über die Landesliste knapp.

Icon Vergrößern Raimond Scheirich könnte für die Augsburger AfD in den Bundestag einziehen. Foto: Silvio Wyszengrad Icon Schließen Schließen Raimond Scheirich könnte für die Augsburger AfD in den Bundestag einziehen. Foto: Silvio Wyszengrad

FDP: Maximilian Funke-Kaiser

Maximilian Funke-Kaiser geht für die FDP an den Start. Der 31-jährige gebürtige Augsburger hat Betriebswirtschaftslehre studiert und ist Geschäftsführer der mitbegründeten Funke-Kaiser Beratungs GmbH. Bei der Bundestagswahl 2021 wurde er erstmals in den Bundestag gewählt.

Icon Vergrößern Maximilian Funke-Kaiser ist Abgeordneter für die FDP im Bundestag. Foto: Jan-Luc Treumann Icon Schließen Schließen Maximilian Funke-Kaiser ist Abgeordneter für die FDP im Bundestag. Foto: Jan-Luc Treumann

Freie Wähler: Michael Wörle

Michael Wörle kämpft für die freien Wähler um das Direktmandat. Er ist seit 2014 Bürgermeister von Gersthofen. Wörle, der bis dahin im Vorstand einer international tätigen Unternehmensberatung tätig war, kam damals als „kompletter Quereinsteiger“ in die Politik.

Icon Vergrößern Der Gersthofer Bürgermeister Michael Wörle will für die Freien Wähler in den Bundestag. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Der Gersthofer Bürgermeister Michael Wörle will für die Freien Wähler in den Bundestag. Foto: Marcus Merk

Die Linke: Elisabeth Wiesholler

Für die Linke tritt Elisabeth Wiesholler an. Die 27-Jährige studiert derzeit im Master Erziehungswissenschaften und ist seit 2021 Mitglied der Partei. Sie setzt sich für eine klassische linke Politik ein, wichtig sind besonders Themen wie Wohnen, Gesundheit und Feminismus.

Icon Vergrößern Elisabeth Wiesholler ist die Augsburger Bundestags-Kandidatin der Linkspartei. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Elisabeth Wiesholler ist die Augsburger Bundestags-Kandidatin der Linkspartei. Foto: Marcus Merk

Die Basis: Peter Knörzer

Die Basis schickt Peter Knörzer ins Rennen. Er ist selbstständiger Kaufmann und zudem beim Die-Basis-Landesverband Bayern als Schatzmeister tätig. Seine wichtigsten Themen sind Finanzen, Gesundheit und „Machtbegrenzung“.

ÖDP: Maria Brandenstein

Für die ÖDP tritt Maria Brandenstein an. Die Erziehungswissenschaftlerin ist Quereinsteigerin in die Politik, hat eine eigene Praxis und engagiert sich zudem bei der Lokalen Agenda 21. Aufgrund ihres sozialen Engagements war die ÖDP auf sie zugekommen und hatte sie als Direktkandidatin ausgewählt.

Icon Vergrößern Maria Brandenstein tritt als Direktkandidatin für die ÖDP bei der Bundestagswahl an. Foto: Maria Brandenstein Icon Schließen Schließen Maria Brandenstein tritt als Direktkandidatin für die ÖDP bei der Bundestagswahl an. Foto: Maria Brandenstein

Volt: Fabian Kahn

Für die Partei Volt geht Fabian Kahn erstmals an den Start. Er ist gebürtiger Augsburger und arbeitet als Heilerziehungspfleger. Ehrenamtlich engagiert er sich außerdem beim Rettungsdienst sowie dem Katastrophenschutz. Seit dem Sommer engagiert der 27-Jährige sich aktiv bei Volt.

Icon Vergrößern Für die Partei Volt geht Fabian Kahn in Augsburg ins Rennen. Icon Schließen Schließen Für die Partei Volt geht Fabian Kahn in Augsburg ins Rennen.

MLPD: Emil Bauer

Emil Bauer kandidiert bereits zum fünften Mal als Direktkandidat für die MLPD in Augsburg. Der 71-jährige ehemalige Bauingenieur setzt sich in erster Linie für ein breites antifaschistisches Bündnis sowie Sozialismus ein.

Icon Vergrößern Emil Bauer tritt erneut als Direktkandidat für die MLPD an. Foto: Emil Bauer Icon Schließen Schließen Emil Bauer tritt erneut als Direktkandidat für die MLPD an. Foto: Emil Bauer