Bundestagswahl 2025: 17 Parteien stehen in Augsburg auf dem Stimmzettel

Bei der Bundestagswahl in gut drei Wochen werden in Bayern 17 Parteien auf dem Stimmzettel stehen. Das teilt Simone Derst-Vogt, Leiterin des Bürgeramts und Kreiswahlleiterin, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Elf der 17 Parteien treten demnach in Augsburg mit einem eigenen Direktkandidaten an. Auch bei den Briefwahlanträgen gibt es erste Zahlen. Diese dürften sich nach aktuellem Stand auf einem ähnlichen Niveau wie 2021 bewegen. Das sind die Parteien, die in Augsburg zur Wahl stehen.

Neben den „großen“ Parteien (CSU, SPD, Grüne, AfD, FDP, Freie Wähler, Die Linke, BSW) treten in Bayern auch zahlreiche kleinere Parteien an, deren Chancen auf einen Einzug in den Bundestag sehr gering sind. Laut Derst-Vogt sind das Die Basis, die Tierschutzpartei, Die Partei, ÖDP, Bayernpartei, Volt, Partei der Humanisten, MLPD sowie Bündnis Deutschland. Insgesamt elf Parteien treten mit einem Direktkandidaten an. Für die CSU geht erneut Volker Ullrich ins Rennen, für die Grünen Claudia Roth und für die SPD Ulrike Bahr. Ullrich und Roth werden voraussichtlich den Wiedereinzug schaffen, für Bahr dürfte es wegen ihrer schlechten Listenplatzierung nicht reichen.

Bei der Bundestagswahl 2021 gab es rund 80.000 Briefwahlanträge in Augsburg

Für die AfD tritt Raimond Scheirich an, er steht auf Platz 14 der Landesliste. Ein Einzug ist wegen der guten Umfragewerte der AfD gut möglich, aber keinesfalls sicher. Die Chancen für Maximilian Funke-Kaiser (FDP) für einen Wiedereinzug sind überschaubar, er steht auf Platz acht der Landesliste. Zudem ist unklar, ob die FDP die Fünf-Prozent-Hürde überhaupt nimmt. Michael Wörle (Freie Wähler) würde nur einziehen, sollte seine Partei drei Direktmandate erringen. Elisabeth Wiesholler (Die Linke) wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in den Bundestag einziehen. Darüber hinaus treten Maria Brandenstein (ÖDP), Peter Knörzer (Die Basis), Fabian Kahn (Volt) und Emil Bauer (MLPD) als Direktkandidaten in Augsburg an. Sie alle werden laut aktuellen Umfragen den Einzug in den Bundestag deutlich verfehlen.

Für diejenigen, die bei der Bundestagswahl am 23. Februar nicht im Wahllokal wählen können oder wollen, gibt es die Möglichkeit der Briefwahl. Laut Kreiswahlleiterin Derst-Vogt sind Stand Freitag 52.000 Briefwahlanträge in Augsburg eingegangen. Insgesamt rechnet Derst-Vogt mit einer ähnlichen Anzahl an Briefwahlanträgen wie bei der vergangenen Bundestagswahl 2021. „Demnach wäre mit ca. 80.000 Briefwahlanträgen zu rechnen“, sagt sie. Zudem haben Briefwähler ab Mittwoch, 5. Februar, die Möglichkeit, ihre Stimme auch direkt im Bürgerbüro Stadtmitte abzugeben.