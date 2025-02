Alles, was Sie zur Bundestagswahl 2025 in Augsburg wissen müssen

Knapp 60 Millionen Bürgerinnen und Bürger dürfen am 23. Februar ihre Stimme zur Bundestagswahl abgeben. Auch, wenn die meisten Wahlformalitäten deutschlandweit einheitlich sind, gibt es Dinge, die sich von Ort zu Ort unterscheiden. Hier gibt es alle wichtigen Infos zur Bundestagswahl in Augsburg – von Briefwahlfristen über Wahllokale bis hin zu den Direktkandidaten.

Welche Termine gibt es bei der Bundestagswahl in Augsburg zu beachten?

Das sind die wichtigsten Termine und Fristen:

Der Termin für die Bundestagswahl ist der 23. Februar 2025 .

Die Wahllokale haben an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Wahlbenachrichtigungen erhalten alle Wahlberechtigten spätestens drei Wochen vor der Wahl .

Bis wann kann man Briefwahl in Augsburg beantragen?

Jede und jeder, der oder die wahlberechtigt ist, darf, ohne einen Grund angeben zu müssen, auch per Briefwahl abstimmen. Wer das tun möchte, muss einen Wahlschein beantragen. Voraussetzung ist, dass man bereits seine Wahlberechtigung erhalten hat.

Antragsfrist: Die Stadt Augsburg hat die Wahlberechtigungen zwischen dem 20. und 25. Januar verschickt. Ab dem 4. Februar werden die Briefwahlunterlagen versendet. Bis zum 18. Februar ist es möglich, den Antrag für die Briefwahl zu stellen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit der Wahlberechtigung an den Wahlschein für die Briefwahl zu kommen:

Auf der Rückseite der Wahlberechtigung befindet sich ein Barcode. Damit lässt sich der Wahlschein online beantragen.

Alternativ lässt sich der Wahlschein über dieses Portal online beantragen.

Oder man füllt die Rückseite der Wahlbenachrichtigung aus und verschickt den Antrag per Post. Die Anschrift lautet: Stadt Augsburg, Bürgeramt Wahlen, An der Blauen Kappe 18, 86152 Augsburg.

Persönlich lassen sich die Unterlagen im Bürgerbüro Stadtmitte beantragen, nicht aber in den anderen Augsburger Bürgerbüros .

Sendefrist: Der Wahlbrief muss spätestens am 23. Februar um 18 Uhr bei der zuständigen Stelle vorliegen, erklärt die Bundesregierung auf ihrer Webseite. Damit er rechtzeitig ankommt, sollte der Wahlbrief innerhalb Deutschlands spätestens drei Werktage vor der Wahl abgeschickt werden. Das ist der 20. Februar. Wer das versäumt, kann die Unterlagen in Augsburg auch am Wahltag noch bis 18 Uhr im Bürgerbüro Stadtmitte einwerfen.

Bei Fragen zur Briefwahl, vor allem zur Zustellung der Wahlunterlagen, gibt die Stadt Augsburg telefonisch unter 0821/3241950 oder per Mail (briefwahl@augsburg.de) Auskunft.

Falls Sie Ihre Wahlbenachrichtigung verloren haben, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie trotzdem wählen können.

Zu welchem Wahlkreis gehört die Stadt Augsburg?

Das Stadtgebiet von Augsburg deckt sich komplett mit dem Wahlkreis Nummer 251, Augsburg-Stadt. In Deutschland gibt es bei der Bundestagswahl 2025 insgesamt 299 Wahlkreise. 47 davon liegen in Bayern.

Wie viele Wahllokale gibt es in Augsburg? Wie finde ich mein Wahllokal?

In Augsburg gibt es insgesamt 65 Wahllokale. Rund 50 davon sind barrierefrei. Welche das sind, zählt die Stadt Augsburg hier auf.

In der Wahlberechtigung steht, welches Wahllokal für die Abstimmung zugeteilt ist. Sollte man aus verschiedenen Gründen verhindert sein, genau dieses Wahllokal aufzusuchen, so darf man auch in ein anderes gehen. Dafür gibt es aber zwei Voraussetzungen:

Das Wahllokal muss auch im Wahlkreis Augsburg-Stadt liegen. Man benötigt einen Wahlschein. Diesen erhält man, indem man die Briefwahl beantragt.

Wie viele Menschen in Augsburg dürfen wählen? Wer ist wahlberechtigt?

In Augsburg gibt es laut dem Ordnungsreferat rund 190.000 wahlberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner bei der Bundestagswahl 2025. 9000 davon sind Erstwählerinnen und Wähler.

In Deutschland gibt es insgesamt knapp 60 Millionen wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger. In Bayern sind es 9,2 Millionen Wahlberechtigte.

Wie kann man Wahlhelfer bei der Bundestagswahl in Augsburg werden?

Die Stadt hat mitgeteilt, dass für die Bundestagswahl 2025 keine weiteren Wahlhelferinnen und Wahlhelfer benötigt werden. Auch die Warteliste ist bereits voll.

Wer sind die Direktkandidaten aus Augsburg?

Offiziell stehen die Augsburger Direktkandidatinnen und Kandidaten erst am 30. Januar fest. Die meisten Parteien haben aber bereits bekanntgegeben, wer sich aufstellen lässt:

Welche Abgeordneten aus Augsburg sitzen aktuell im Bundestag?

Im aktuellen Bundestag sitzen Volker Ullrich für die CSU (Direktmandat), Claudia Roth für die Grünen (über die Landesliste) und Ulrike Bahr für die SPD (über die Landesliste) als Abgeordnete für den Wahlkreis Augsburg-Stadt.

Wo finde ich die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Augsburg-Stadt?

Nach Schließung der Wahllokale am Wahltag um 18 Uhr gibt es erste Hochrechnungen. Bis die Ergebnisse für einzelne Wahlkreise bekannt werden, dauert es in der Regel wenige Stunden. Sobald diese feststehen, finden Sie die Wahlergebnisse für Augsburg-Stadt an dieser Stelle.

Übrigens: Bei uns finden Sie immer die aktuellen Umfrage-Ergebnisse zur Bundestagswahl 2025.