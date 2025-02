Polit-Prominenz kündigt sich im Augsburger Wahlkampf an

In den Wochen vor der Bundestagswahl kündigen sich einige prominente Politiker zu Wahlkampfauftritten in Augsburg an. Kommen werden Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne), der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU) und SPD-Vorsitzende Saskia Esken.

-SPD: SPD-Vorsitzende Saskia Esken kommt auf Einladung von Abgeordneter Ulrike Bahr am Mittwoch, 5. Februar, um 20 Uhr zu einer Podiumsdiskussion „Deine Arbeit, Deine Wahl!“ ins alevitische Kulturzentrum in Oberhausen, Zirbelstraße 57. Dabei soll es um die Ideen der SPD zur Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und um Strategien zur Fachkräftesicherung gehen. Man brauche neues Wachstum. Gleichzeitig sei eine Stärkung der Arbeitnehmerrechte nötig, so Esken.

-CSU: Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU), kommt am Freitag, 7. Februar, um 17 Uhr auf Einladung von Abgeordnetem Volker Ullrich (CSU) in den Moritzsaal (Zeugplatz 5). Anmeldungen werden unter augsburg@csu-bayern.de erbeten. Wüst führt in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-grüne Koalition an, wie sie auch in Augsburg regiert. Interessant dürfte sein Standpunkt in der Migrationsfrage sein.

-Grüne: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kommt auf Einladung von Direktkandidatin Claudia Roth am Samstag, 16. Februar, um 13.30 Uhr in die Kälberhalle (Berliner Allee 36). Das Themenspektrum reicht von Klimaschutz über soziale Gerechtigkeit bis hin zur Stärkung von Wirtschaft und Demokratie. Einlass ist nur mit einem kostenlosen Ticket möglich (gruene-augsburg.de). Einlass ist ab 12 Uhr, es finden Taschenkontrollen statt. (skro)