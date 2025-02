Welche Hoffnungen die kleinen Parteien für die Bundestagswahl in Augsburg haben

Maria Brandenstein, ÖDP:

Maria Brandenstein ist eine Quereinsteigerin in der Politik. Die 65-Jährige betreut in ihrer Arbeit unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und hat eine Praxis, in der Hochbegabte Unterstützung erhalten. Zudem engagiert sie sich bei der Lokalen Agenda 21. „Bis vor einem halben Jahr wäre ich nicht mal auf den Gedanken gekommen, mich in der Politik einzubringen“, sagt sie. Doch dann kam die ÖDP über ihr soziales Engagement auf sie zu. Nun tritt sie als Direktkandidatin der Partei bei der Bundestagswahl in Augsburg an. Brandenstein hofft mit ihrer Kandidatur die Themen Bildung, Ökologie und Frieden in den Mittelpunkt rücken zu können. Ein besonderes Anliegen ist Brandenstein dabei das Projekt der „lebendigen Nachbarschaften“. Für sie seien selbstorganisierte und inklusive Nachbarschaften, die miteinander Feste feiern und gemeinsam ihr Umfeld gestalten, die Keimzelle der Demokratie, sagt sie. Der 65-Jährigen ist klar, dass sie nicht in den Bundestag einziehen wird. Für sie sei es aber auch wichtig, Erfahrung in der Politik zu sammeln. Brandenstein erklärt, sie werde 2026 für den Augsburger Stadtrat kandidieren.