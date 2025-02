Bundestagswahl: Rund 66.500 Augsburger machen bis jetzt Briefwahl

Stand Dienstagnachmittag haben 66.488 Augsburger Briefwahl beantragt. Das erklärte Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) auf Anfrage unserer Redaktion. Bis Dienstagabend können online Briefwahlunterlagen beantragt werden. Bis kommenden Freitag, 21. Februar, um 15 Uhr sei es zudem möglich, die Briefwahlunterlagen im Bürgerbüro Stadtmitte persönlich oder durch eine bevollmächtigte Person zu beantragen. Es bestehe die Möglichkeit, unmittelbar im Anschluss vor Ort zu wählen oder die Unterlagen in den Briefkasten rechts neben dem Eingang Bürgerbüro Stadtmitte einzuwerfen, so Pintsch. Insgesamt ist von einer niedrigeren Quote an Briefwählern als bei der Bundestagswahl 2021 auszugehen. Damals gaben rund 75.000 Augsburger ihre Stimme per Briefwahl ab. (klijo)

