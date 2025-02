Briefwahlunterlagen sind in Augsburg unterwegs: Was jetzt zu beachten ist

Bei den Augsburger Wählern sind am Wochenende die ersten Briefwahlunterlagen angekommen. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, wurde am vergangenen Dienstag mit dem Versand begonnen. Wegen der längeren Versandzeiten kamen die Auslandssendungen als Erstes dran, jetzt trudeln auch in den Augsburger Haushalten nach und nach die Umschläge mit den Stimmzetteln ein. Die Wahlämter in Deutschland sind bei dieser Bundestagswahl etwas knapper dran, weil wegen des vorgezogenen Wahltermins erst seit Ende Januar definitiv feststeht, welche Parteien und Kandidaten auf dem Stimmzettel stehen. Entsprechend konnte erst Anfang Februar der Druck in Auftrag gegeben werden.

Briefwahlunterlagen sollten spätestens am 20. Februar zurückgeschickt werden

Briefwähler sollten nun nicht allzu lange warten, bis sie ihr Kreuz machen: Die Stadt weist darauf hin, dass die ausgefüllten Briefwahlunterlagen bis spätestens 20. Februar in die Post gegeben sein sollten. In den Briefkasten am Verwaltungsgebäude (An der Blauen Kappe 18) können die Wahlunterlagen aber noch bis 18 Uhr am Wahltag eingeworfen werden.

Wer jetzt noch Briefwahlunterlagen beantragen möchte: Die Online-Beantragung ist bis 18. Februar, 18 Uhr möglich. Der Antrag kann auch auf der ausgefüllten Rückseite der Wahlbenachrichtigung gestellt werden, allerdings sollte dies wegen der Postlaufzeiten zügig passieren. Kurzfristig wegen Erkrankung benötigte Briefwahlunterlagen können auch am Wahltag bis 15 Uhr beantragt werden, allerdings ist dafür ein Attest nötig.

Die Stadt geht insgesamt von etwa 80.000 Briefwahlanträgen aus. Bei der Bundestagswahl 2021 waren die Briefwähler knapp in der Mehrheit vor den klassischen Urnenwählern, allerdings fand diese Wahl unter Corona-Vorzeichen statt.