Paukenschlag in Augsburg: Volker Ullrich schafft es nicht mehr in den Bundestag

Die Bundestagswahl hat erhebliche Auswirkungen darauf, wie Augsburg künftig im Bundestag vertreten wird: Der bisherige CSU-Direktabgeordnete Volker Ullrich hat es nicht mehr ins Parlament geschafft, nachdem die CSU landesweit deutlich unter 40 Prozent gekommen ist und die CSU in Augsburg zudem im Vergleich zur Wahl 2021 nicht stark zugelegt hat. Das steht seit Montagmorgen fest. Um 4 Uhr hat die Bundeswahlleiterin eine Liste der Abgeordneten veröffentlicht, die trotz Erststimmenmehrheit nicht mehr in den Bundestag kommen. Ullrich ist damit ein Opfer der Wahlrechtsreform. Sicher ist, dass die SPD erstmals in der Nachkriegszeit keinen Augsburger Bundestagsabgeordneten mehr stellt. Für Ulrike Bahr hat es nicht mehr gereicht. Neu im Bundestag ist Raimond Scheirich (AfD). Er und Claudia Roth (Grüne) sind künftig die Abgeordneten aus Augsburg.

