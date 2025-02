Warum Augsburg im künftigen Bundestag so schwach vertreten ist

Bisher ist Augsburg in einer guten Position: Vier Abgeordnete vertreten im Bundestag die Interessen der gut 308.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Künftig sind es nur noch zwei. Aus München ziehen acht Abgeordnete in den neuen Bundestag ein, aus Nürnberg vier, aus dem vergleichsweise kleinen Bayreuth drei. Wie berichtet, gewann Volker Ullrich (CSU) zwar erneut den Wahlkreis Augsburg-Stadt und baute sein Ergebnis zu 2021 aus, fiel aber dem neuen Wahlrecht zum Opfer. Maximilian Funke-Kaiser (FDP) fiel raus, weil die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. Weitere Kandidaten und Kandidaten flogen auch raus bzw. kamen nicht hinein, weil sie auf der Landesliste niedrig platziert waren. Hat Augsburgs Stimme kein Gewicht mehr?

