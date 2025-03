In der City-Galerie geht es beim Fasching hoch hinaus

Augsburg gilt nicht als ausgewiesene Faschingshochburg. Es gibt aber einen Ort, an dem das närrische Treiben stets kräftig in Fahrt kommt. Es mag von Vorteil sein, dass das Wetter den Narren keinen Strich durch die Rechnung macht. Die Showbühne steht in Augsburgs größtem Einkaufscenter. In der City-Galerie sind Faschingsgesellschaften stets willkommen. Auftakt war am Samstagmittag. Das Programm geht weiter. Bis Dienstag sind viele Showauftritte angekündigt.

Hoch hinaus geht es bereits beim Auftakt am Samstag um 12.30 Uhr. Die Faschingsfreunde aus Fürstenfeldbruck präsentieren eine tolle Show. Die Zuschauerplätze sind sehr gut belegt, auch von oben sieht man gut auf die Bühne.

Für Abwechslung ist gesorgt. Insgesamt 24 Showtanzgruppen und Garden präsentieren sich laut Centermanagement in tollen Kostümen, aufwändiger Tanzperformance und mitreißender Musik auf der Bühne in der Centermitte und bieten ein spektakuläres Programm.