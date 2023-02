Kaffee trinken in Augsburg – diese Cafés gibt es

Italienischer Kaffee, veganer Kuchen, leckeres Frühstück: In Augsburg gibt es viele Cafés. Hier finden Sie einen Überblick über alle Cafés in der Augsburger Innenstadt.

Die Gastronomieszene in Augsburg ist breit aufgestellt: Neben zahlreichen Restaurants, Bars, Kneipen und Pubs sowie Biergärten gibt es auch viele Cafés in der Fuggerstadt. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Cafés, die sich in der Augsburger Innenstadt befinden, vor – inklusive Adressen, Öffnungszeiten und Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Zur Übersicht haben wir sie nach Lage im Innenstadtbereich sortiert.





Cafés in der nördlichen Augsburger Innenstadt, dem Domviertel und der Ludwigstraße

Tante-Emma-Laden und Café – Nur ein paar Meter vom Fischertor in Augsburg entfernt

Informationen: Bei Tante Emma handelt es sich um ein gemeinnütziges Projekt der BIB Augsburg . Beinahe jeden Tag gibt es hier vegane oder vegetarische Optionen auf der Tageskarte.

Bei Tante handelt es sich um ein gemeinnütziges Projekt der BIB . Beinahe jeden Tag gibt es hier vegane oder vegetarische Optionen auf der Tageskarte. Adresse: Am Fischertor 2, 86152 Augsburg .

Am Fischertor 2, 86152 . Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.00 bis 18.00 Uhr, Samstag: 8.00 bis 14.00 Uhr, Sonntag: geschlossen.

Montag bis Freitag: 8.00 bis 18.00 Uhr, Samstag: 8.00 bis 14.00 Uhr, Sonntag: geschlossen. Kontakt: Telefonisch unter 0821/4508660 oder via Facebook.

Telefonisch unter 0821/4508660 oder via Facebook. Erreichbarkeit : Sie erreichen das Tante Emma Augsburg über die Haltestelle "Fischertor" ( Straßenbahnlinie 2 und Buslinie 91).

Café Schülertreff BDKJ Augsburg – Austausch und gesunde Ernährung für Schülerinnen und Schüler

Informationen: Im Café Schülertreff des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Augsburg können sich Schülerinnen und Schüler gemeinsam über den Schulalltag austauschen.

Im Schülertreff des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) können sich Schülerinnen und Schüler gemeinsam über den Schulalltag austauschen. Adresse: Auf dem Kreuz 15, 86152 Augsburg

Auf dem Kreuz 15, 86152 Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag zwischen 11.00 und 16.30 Uhr sowie Freitag zwischen 11.00 und 15.00 Uhr.

Montag bis Donnerstag zwischen 11.00 und 16.30 Uhr sowie Freitag zwischen 11.00 und 15.00 Uhr. Kontakt: Sie erreichen das Team des Schülercafés telefonisch unter 0821/517264.

Sie erreichen das Team des Schülercafés telefonisch unter 0821/517264. Erreichbarkeit : Von der Haltestelle "Mozarthaus/Kolping" ( Straßenbahnlinie 2 sowie Buslinien 91 und 95) erreichen Sie das Schülercafé innerhalb weniger Minuten zu Fuß.

Kolpings Café & Bistro 2er – nicht nur für Mitglieder der Kolpingfamilie eine Anlaufstelle

Informationen: Im Café & Bistro 2er der Augsburger Kolpingfamilie können Sie neben Kaffee auch Panini und verschiedene Bowls genießen.

Im & Bistro 2er der Augsburger Kolpingfamilie können Sie neben Kaffee auch Panini und verschiedene Bowls genießen. Adresse: Frauentorstraße 29, 86152 Augsburg .

Frauentorstraße 29, 86152 . Öffnungszeiten : Montag bis Freitag zwischen 11.00 und 17.00 Uhr sowie Samstag zwischen 09.00 und 17.00 Uhr.

Montag bis Freitag zwischen 11.00 und 17.00 Uhr sowie Samstag zwischen 09.00 und 17.00 Uhr. Kontakt: Das 2er-Bistro der Augsburger Kolpingfamilie ist telefonisch unter 0821/3443266 erreichbar.

Das 2er-Bistro der Augsburger Kolpingfamilie ist telefonisch unter 0821/3443266 erreichbar. Erreichbarkeit : Die Haltestelle "Mozarthaus/Kolping" ( Straßenbahnlinie 2 sowie Buslinien 91 und 95) befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bistro.

Frische Kuchen und guter Kaffee im Kätchens in Augsburg

Informationen: Das Team des Kätchens in Augsburg bietet täglich frisch gebackene und zum Teil auch vegane Kuchen und Torten an.

Das Team des Kätchens in bietet täglich frisch gebackene und zum Teil auch vegane Kuchen und Torten an. Adresse: Peutingerstraße 18, 86152 Augsburg

Peutingerstraße 18, 86152 Öffnungszeiten : Sonntag und Montag: Ruhetag. Dienstag bis Freitag: 9.00 bis 18.00 Uhr. Samstag: 10.00 bis 18.00 Uhr.

Sonntag und Montag: Ruhetag. Dienstag bis Freitag: 9.00 bis 18.00 Uhr. Samstag: 10.00 bis 18.00 Uhr. Kontakt: Das Café Kätchens in Augsburg ist telefonisch unter 0821/56766641 zu erreichen.

Das Kätchens in ist telefonisch unter 0821/56766641 zu erreichen. Erreichbarkeit : Sie erreichen das Kätchens innerhalb weniger Minuten zu Fuß über die Haltestelle "Dom/Stadtwerke" ( Straßenbahnlinie 2 und Buslinie 91).

Vor oder nach dem Kinobesuch einen Kaffee trinken im Thalia Kaffeehaus

Informationen: Das Thalia Kaffeehaus ist Teil des Thalia Filmtheaters und bietet diverse Kaffeespezialitäten aus der Siebträgermaschine an.

Das ist Teil des Filmtheaters und bietet diverse aus der Siebträgermaschine an. Adresse: Obstmarkt 5, 86152 Augsburg .

Obstmarkt 5, 86152 . Öffnungszeiten : Sonntag bis Donnerstag: 10.00 bis 23.00 Uhr, Freitag und Samstag: 10.00 bis 00.00 Uhr.

Sonntag bis Donnerstag: 10.00 bis 23.00 Uhr, Freitag und Samstag: 10.00 bis 00.00 Uhr. Kontakt: Sie erreichen das Thalia Kaffeehaus telefonisch unter 0821/153078 oder über die offizielle Webseite des Kinos.

Sie erreichen das telefonisch unter 0821/153078 oder über die offizielle Webseite des Kinos. Erreichbarkeit : Das Thalia Kaffeehaus können Sie über die Haltestelle " Karlstraße " (Buslinien 23, 44, 91, 93, 225, 301, 302, 303 und 308) erreichen.

Yard Coffee Augsburg – hier werden Barista-Kurse angeboten

Informationen: Im Yard Coffee in der Nähe des Augsburger Stadttheaters werden auch Barista-Kurse angeboten.

Im in der Nähe des Augsburger Stadttheaters werden auch Barista-Kurse angeboten. Adresse: Ludwigstraße 18, 86152 Augsburg .

18, 86152 . Öffnungszeiten : Montag: Ruhetag. Dienstag bis Samstag: 10.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag: 12.00 bis 18.00 Uhr.

Montag: Ruhetag. Dienstag bis Samstag: 10.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag: 12.00 bis 18.00 Uhr. Kontakt: Das Yard Coffee in Augsburg ist telefonisch unter 0821/45559138 zu erreichen.

Das in ist telefonisch unter 0821/45559138 zu erreichen. Erreichbarkeit : Die Haltestelle "Staatstheater" ( Straßenbahnlinie 4 und Buslinie 92) befindet sich nur etwa 200 Meter vom Yard Coffee entfernt.

Kaffee trinken im Brecht's Bistro am Obstmarkt in Augsburg

Informationen: Im Erdgeschoss der Papiermanufaktur Wengenmayr führt Klaus Wengenmayr das Brecht's Bistro, in dem man Kaffee trinken und kleine Speisen genießen kann.

Im Erdgeschoss der Papiermanufaktur führt das Brecht's Bistro, in dem man Kaffee trinken und kleine Speisen genießen kann. Adresse: Obstmarkt 6, 86152 Augsburg ,

Obstmarkt 6, 86152 , Öffnungszeiten : Dienstag bis Samstag zwischen 17.00 und 00.00 Uhr.

Dienstag bis Samstag zwischen 17.00 und 00.00 Uhr. Kontakt: Sie erreichen das Brecht's Bistro telefonisch unter 0173/8909773.

Sie erreichen das Brecht's Bistro telefonisch unter 0173/8909773. Erreichbarkeit : Über die Haltestelle "Dom/Stadtwerke" ( Straßenbahnlinie 2 und Buslinie 91) erreichen Sie das Brecht's Bistro innerhalb weniger Minuten zu Fuß.

Yoboni Augsburg: Kaffee, Poke-Bowls und allerlei Früchte im asiatischen Flair

Informationen: Im Yoboni in der Augsburger Ludwigstraße können Sie allerlei gesunde Snacks, Salate und Bowls sowie verschiedene Kaffeespezialitäten genießen.

Im Yoboni in der Augsburger können Sie allerlei gesunde Snacks, Salate und Bowls sowie verschiedene genießen. Adresse: Ludwigstraße 17, 86152 Augsburg

17, 86152 Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 9.00 bis 14.30 Uhr, Samstag und Sonntag: 9.00 bis 16.00 Uhr.

Montag bis Freitag: 9.00 bis 14.30 Uhr, Samstag und Sonntag: 9.00 bis 16.00 Uhr. Kontakt: Sie erreichen das Yoboni in Augsburg telefonisch unter 0821/50823550.

Sie erreichen das Yoboni in telefonisch unter 0821/50823550. Erreichbarkeit : Die Haltestelle "Staatstheater" ( Straßenbahnlinie 4 und Buslinie 92) befindet sich nur etwa 150 Meter vom Yoboni entfernt.

Schwarz oder mit Milch? Foto: Lisa Gilz

Frisch gerösteten Kaffee trinken und Kaffeebohnen kaufen im MAK Afrika in Augsburg

Informationen: Bei MAK Afrika handelt es sich um eine Augsburger Kaffeerösterei, in der fair geerntete Kaffeebohnen aus Tansania geröstet werden. Auf der offiziellen Webseite der Rösterei finden Sie weitere Informationen zur Herkunft der Kaffeebohnen und den verschiedenen Röstungen.

Bei MAK Afrika handelt es sich um eine Augsburger Kaffeerösterei, in der fair geerntete Kaffeebohnen aus geröstet werden. Auf der offiziellen Webseite der Rösterei finden Sie weitere Informationen zur Herkunft der Kaffeebohnen und den verschiedenen Röstungen. Adresse: Bismarckstraße 14, 86159 Augsburg .

Bismarckstraße 14, 86159 . Öffnungszeiten : Montag: 12.00 bis 18.30 Uhr, Dienstag bis Donnerstag: 11.00 bis 18.30 Uhr, Freitag und Samstag: 9.00 bis 18.30 Uhr, Sonntag: Ruhetag.

Montag: 12.00 bis 18.30 Uhr, Dienstag bis Donnerstag: 11.00 bis 18.30 Uhr, Freitag und Samstag: 9.00 bis 18.30 Uhr, Sonntag: Ruhetag. Kontakt: Sie erreichen MAK Afrika telefonisch unter 0821/20835122.

Sie erreichen MAK Afrika telefonisch unter 0821/20835122. Erreichbarkeit : Die Haltestelle " Karlstraße " (Buslinien 23, 44, 91, 93, 225, 301, 302, 303 und 308) befindet sich direkt vor der Kaffeerösterei.

Auch untertags ist im Weißen Lamm in Augsburg einiges geboten

Informationen: Das Weiße Lamm ist besonders für seine regelmäßig stattfindenden Studierendenpartys und die günstigen Preise bekannt. Untertags können Sie hier Kaffee trinken und sich in entspannter Atmosphäre sozialisieren.

Das Weiße Lamm ist besonders für seine regelmäßig stattfindenden Studierendenpartys und die günstigen Preise bekannt. Untertags können Sie hier Kaffee trinken und sich in entspannter Atmosphäre sozialisieren. Adresse: Ludwigstraße 23, 86152 Augsburg .

23, 86152 . Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 12.00 bis 1.00 Uhr, Freitag und Samstag: 12.00 bis 5.00 Uhr sowie Sonntag: 12.00 bis 00.00 Uhr.

Montag bis Donnerstag: 12.00 bis 1.00 Uhr, Freitag und Samstag: 12.00 bis 5.00 Uhr sowie Sonntag: 12.00 bis 00.00 Uhr. Kontakt: Während der Öffnungszeiten erreichen Sie das Weiße Lamm telefonisch unter 0821/3196729.

Während der erreichen Sie das Weiße Lamm telefonisch unter 0821/3196729. Erreichbarkeit : Über die Haltestelle "Staatstheater" ( Straßenbahnlinie 4 sowie Buslinie 92) erreichen Sie das Weiße Lamm nach nur wenigen Minuten zu Fuß.

Lennox Augsburg: Kaffee, Pasta und mehr

Informationen: Im Café Lennox in Augsburg können Sie Kaffeespezialitäten sowie verschiedene Gerichte der italienischen Küche bestellen.

Im Lennox in können Sie sowie verschiedene Gerichte der italienischen Küche bestellen. Adresse: Am Katzenstadel 1, 86152 Augsburg

Am Katzenstadel 1, 86152 Öffnungszeiten : Montag: geschlossen, Dienstag bis Donnerstag: 10.00 bis 23.00 Uhr, Freitag: 10.00 bis 02.00 Uhr, Samstag: 10.00 bis 3.00 Uhr, Sonntag: 10.00 bis 23.00 Uhr.

Montag: geschlossen, Dienstag bis Donnerstag: 10.00 bis 23.00 Uhr, Freitag: 10.00 bis 02.00 Uhr, Samstag: 10.00 bis 3.00 Uhr, Sonntag: 10.00 bis 23.00 Uhr. Kontakt: Das Café Lennox in Augsburg können Sie während der Öffnungszeiten telefonisch unter 0821/ 50829444 erreichen.

Das Lennox in können Sie während der telefonisch unter 0821/ 50829444 erreichen. Erreichbarkeit : Von der Haltestelle "Klinkertor" ( Straßenbahnlinie 4) aus erreichen Sie das Café Lennox nach wenigen Minuten zu Fuß. Spät abends können Sie den Heimweg über die Haltestelle "Volkhartstraße" (Buslinien 225, 301, 302, 303, 305, 401, 420, 500, 501, 502, 503, 506, 506e, 507, 596 [Nachtbus], 601 und 694 [Nachtbus]) antreten. Sie benötigen etwa 10 Minuten bis zu dieser Haltestelle .

Kaffeegenuss und Livekonzerte im Neruda Kultur Café

Informationen: Im Kultur Café Neruda in Augsburg finden regelmäßig kleine Konzerte statt.

Im Neruda in finden regelmäßig kleine Konzerte statt. Adresse: Alte Gasse 7, 86152 Augsburg

Alte Gasse 7, 86152 Öffnungszeiten : täglich zwischen 18.00 und 1.00 Uhr.

täglich zwischen 18.00 und 1.00 Uhr. Kontakt: Sie können das Kultur Café Neruda telefonisch unter 0821/24246719 sowie über die offizielle Facebookseite erreichen.

Sie können das Neruda telefonisch unter 0821/24246719 sowie über die offizielle Facebookseite erreichen. Erreichbarkeit : Nach etwa sieben Minuten erreichen Sie das Café Neruda über die Haltestelle "Klinkertor" ( Straßenbahnlinie 4) zu Fuß. Wenn Sie spät abends noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln den Heimweg antreten wollen können Sie das über die Haltestelle "Volkhartstraße" (Buslinien 225, 301, 302, 303, 305, 401, 420, 500, 501, 502, 503, 506, 506e, 507, 596 [Nachtbus], 601 und 694 [Nachtbus]) tun. Bis zu dieser Haltestelle müssen Sie etwa 10 Minuten Fußweg einplanen.

Grandhotel Cosmopolis Augsburg – Kaffeegenuss im einzigartigen Ambiente

Informationen: Das Grandhotel Cosmopolis, das früher einmal ein Altenheim war, bietet Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt eine Bühne. In der Lobby des Hotels können Sie Kaffee und Kuchen in Bio-Qualität bestellen. Es werden auch einige vegane Optionen angeboten.

Das Grandhotel Cosmopolis, das früher einmal ein Altenheim war, bietet Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt eine Bühne. In der Lobby des Hotels können Sie Kaffee und Kuchen in Bio-Qualität bestellen. Es werden auch einige vegane Optionen angeboten. Adresse: Springergässchen 5, 86152 Augsburg .

Springergässchen 5, 86152 . Öffnungszeiten : Dienstag bis Samstag zwischen 10.00 und 22.00 Uhr.

Dienstag bis Samstag zwischen 10.00 und 22.00 Uhr. Kontakt: Sie können das Team des Grandhotel Cosmopolis telefonisch unter 0821/45082411 erreichen.

Sie können das Team des Grandhotel Cosmopolis telefonisch unter 0821/45082411 erreichen. Erreichbarkeit : Sie erreichen das Grandhotel Cosmopolis innerhalb weniger Minuten zu Fuß über die Haltestelle "Klinik Vincentinum" (Buslinien 35 und 44).





Cafés in der westlichen Innenstadt von Augsburg

Lesen Sie dazu auch

Kaffee trinken und Katzen streicheln: Der Katzentempel Augsburg

Informationen: Im Katzentempel Augsburg können Sie Kaffee trinken und währenddessen eine der Katzen des Cafés streicheln.

Im können Sie Kaffee trinken und währenddessen eine der Katzen des streicheln. Adresse: Jakoberstraße 6, 86152 Augsburg .

Jakoberstraße 6, 86152 . Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 10.00 bis 20.00 Uhr, Freitag: 10.00 bis 21.00 Uhr, Samstag: 9.00 bis 21.00 Uhr, Sonntag: 09.00 bis 20.00 Uhr.

Montag bis Donnerstag: 10.00 bis 20.00 Uhr, Freitag: 10.00 bis 21.00 Uhr, Samstag: 9.00 bis 21.00 Uhr, Sonntag: 09.00 bis 20.00 Uhr. Kontakt: Den Katzentempel können Sie während der Öffnungszeiten telefonisch unter 0821/29732720 erreichen.

Den können Sie während der telefonisch unter 0821/29732720 erreichen. Erreichbarkeit : Von der Haltestelle "Barfüßerbrücke/Brechthaus" (Buslinie 35) aus sind es nur wenige Meter bis zum Katzentempel Augsburg .

Wohnzimmerflair im DEDE Café in Augsburg

Informationen: Im Dede Café in Augsburg kann man sich wie zu Hause fühlen. Schwere Orientteppiche, helle Farben und eine holzgetäfelte Decke verleihen dem Dede Café seinen eigenen Charme.

Im Dede in kann man sich wie zu Hause fühlen. Schwere Orientteppiche, helle Farben und eine holzgetäfelte Decke verleihen dem Dede seinen eigenen Charme. Adresse: Auf dem Rain 6, 86150 Augsburg

Auf dem Rain 6, 86150 Öffnungszeiten : Sonntag bis Donnerstag: 11.00 bis 21.00 Uhr, Freitag und Samstag: 11.00 bis 23.00 Uhr.

Sonntag bis Donnerstag: 11.00 bis 21.00 Uhr, Freitag und Samstag: 11.00 bis 23.00 Uhr. Kontakt: Sie können das Team des Dede Café Augsburg telefonisch unter 0821/29706979 erreichen.

Sie können das Team des Dede telefonisch unter 0821/29706979 erreichen. Erreichbarkeit : Von der Haltestelle "Barfüßerbrücke/Brechthaus" (Buslinie 35) aus sind es nur wenige Meter bis zum DEDE Café .

Vegane Gerichte und Brunch im Café Dreizehn in der Kresslesmühle in Augsburg

Informationen: Das Café Dreizehn in Augsburg ist für seine abwechslungsreiche und vegane Speisekarte und seine Kaffeespezialitäten bekannt.

Das Dreizehn in ist für seine abwechslungsreiche und vegane Speisekarte und seine bekannt. Adresse: Barfüßerstraße 4, 86150 Augsburg .

Barfüßerstraße 4, 86150 . Öffnungszeiten : Täglich zwischen 9.00 und 22.00 Uhr.

Täglich zwischen 9.00 und 22.00 Uhr. Kontakt: Sie erreichen das Café Dreizehn telefonisch unter 0821/99950011.

Sie erreichen das Dreizehn telefonisch unter 0821/99950011. Erreichbarkeit : Über die Haltestelle "Barfüßerbrücke/Brechthaus" (Buslinie 35) erreichen Sie das Café Dreizehn in Augsburg innerhalb weniger Minuten zu Fuß.





Cafés in der Nähe des Augsburger Rathausplatzes

Heyzel Coffee Augsburg Rathausplatz – Kaffeetrinken auf dem Rathausplatz in Augsburg

Informationen: Die Kaffeehauskette Heyzel ist in Augsburg mehrere Male vertreten. Die Filiale am Rathausplatz verfügt über einen sehr weitläufigen Außenbereich.

Die Kaffeehauskette Heyzel ist in mehrere Male vertreten. Die Filiale am verfügt über einen sehr weitläufigen Außenbereich. Adresse: Steingasse 3, 86150 Augsburg .

3, 86150 . Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 9.30 bis 1.00 Uhr, Sonntag: 11.00 bis 1.00 Uhr.

Montag bis Samstag: 9.30 bis 1.00 Uhr, Sonntag: 11.00 bis 1.00 Uhr. Kontakt: Das Heyzel Coffee am Augsburger Rathausplatz ist telefonisch unter 0821/4504480 erreichbar.

Das Heyzel am Augsburger ist telefonisch unter 0821/4504480 erreichbar. Erreichbarkeit : Das Café befindet sich direkt am Augsburger Rathausplatz und ist daher bequem mit vielen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Übernacht Café Augsburg – Kaffegenuss in heller Atmosphäre

Informationen: Das Übernacht Café in Augsburg bietet eine Loungeatmosphäre inmitten der Augsburger Altstadt.

Das Übernacht in bietet eine Loungeatmosphäre inmitten der Augsburger Altstadt. Adresse: Karlstraße 4, 86150 Augsburg

4, 86150 Öffnungszeiten : Täglich zwischen 7.30 und 21.00 Uhr.

Täglich zwischen 7.30 und 21.00 Uhr. Kontakt: Das Übernacht Café können Sie telefonisch unter 0821/45542811 erreichen.

Das Übernacht können Sie telefonisch unter 0821/45542811 erreichen. Erreichbarkeit : Die Haltestelle " Karlstraße " (Buslinien 23, 44, 91, 93, 225, 301, 302, 303 und 308) befindet sich nur wenige Meter vom Übernacht Café in Augsburg entfernt.

Das Coffee Fellows Augsburg befindet sich an der Gabelung Steingasse und Annastraße

Informationen: Die Kaffeekette Coffee Fellows ist in Augsburg an prominenter Stelle – an der Gabelung Steingasse und der Augsburger Fußgängerzone, der Annastraße – vertreten.

Die Kaffeekette Fellows ist in an prominenter Stelle – an der Gabelung und der Augsburger Fußgängerzone, der Annastraße – vertreten. Adresse: Karlstraße 17, 86150 Augsburg .

17, 86150 . Öffnungszeiten : Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 20.00 Uhr, Samstag zwischen 9.30 und 20.00 Uhr sowie am Sonntag zwischen 09.30 und 19.00 Uhr.

Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 20.00 Uhr, Samstag zwischen 9.30 und 20.00 Uhr sowie am Sonntag zwischen 09.30 und 19.00 Uhr. Kontakt: Sie erreichen das Coffee Fellows Augsburg telefonisch unter 0821/50864908 sowie über die offizielle Webseite der Kaffeehauskette.

Sie erreichen das Fellows telefonisch unter 0821/50864908 sowie über die offizielle Webseite der Kaffeehauskette. Erreichbarkeit : Von der Haltestelle " Karlstraße " (Buslinien 23, 44, 91, 93, 225, 301, 302, 303 und 308) aus sind es nur wenige Minuten zu Fuß bis zum Coffee Fellows Augsburg .

Cosmos-Heart Café Augsburg – alle Getränke sind auch eisgekühlt erhältlich

Informationen: Im Cosmos-Heart Café gibt es eine Vielzahl an Kaffeespezialitäten , die auf Wunsch auch eisgekühlt serviert werden.

Im Cosmos-Heart gibt es eine Vielzahl an , die auf Wunsch auch eisgekühlt serviert werden. Adresse: Steingasse 12a, 86150 Augsburg .

12a, 86150 . Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 9.30 bis 18.00 Uhr, Sonntag: geschlossen.

Montag bis Samstag: 9.30 bis 18.00 Uhr, Sonntag: geschlossen. Kontakt: Das Cosmos-Heart Café in Augsburg ist telefonisch unter 0821/3433477 erreichbar.

Das Cosmos-Heart in ist telefonisch unter 0821/3433477 erreichbar. Erreichbarkeit : Vom Augsburger Rathausplatz ist das Cosmos-Heart Café nach wenigen Minuten erreichbar.

Stadtcafé Augsburg – das Café in der Augsburger Stadtbücherei

Informationen: Das Stadtcafé Augsburg befindet sich in der Stadtbücherei und bietet neben Kaffeespezialitäten auch kleine Gerichte und Suppen an.

Das Stadtcafé befindet sich in der Stadtbücherei und bietet neben auch kleine Gerichte und Suppen an. Adresse: Ernst-Reuter-Platz 1, 86150 Augsburg .

Ernst-Reuter-Platz 1, 86150 . Öffnungszeiten : Montag bis Freitag zwischen 11.00 und 17.00 Uhr sowie am Samstag zwischen 10.00 und 15.00 Uhr.

Montag bis Freitag zwischen 11.00 und 17.00 Uhr sowie am Samstag zwischen 10.00 und 15.00 Uhr. Kontakt: Sie erreichen das Team des Stadtcafé in Augsburg telefonisch unter 0821/45040549. Auf der offiziellen Webseite können Sie einen Blick in die Speisekarte werfen.

Sie erreichen das Team des Stadtcafé in telefonisch unter 0821/45040549. Auf der offiziellen Webseite können Sie einen Blick in die Speisekarte werfen. Erreichbarkeit : Die Bushaltestelle "Staatstheater" (Buslinien 502, 503, 505, 506, 506e, 507, 596, 600 und 694) befindet sich nur wenige Meter von der Stadtbibliothek Augsburg entfernt. Alternativ können Sie in der Parkgarage am Ernst-Reuter-Platz parken, die sich direkt an der Stadtbücherei befindet.

Wird häufig zu einem Kaffee gereicht: Ein Cantuccini. Foto: Lisa Gilz

Auf dem Moritzplatz in Augsburg: Das Café EspressUno

Informationen: Im Café EspressUno , das sich direkt am Augsburger Moritzplatz und der Kirche St. Moritz befindet, können Sie eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten bestellen.

Im , das sich direkt am Augsburger und der Kirche befindet, können Sie eine große Auswahl an bestellen. Adresse: Moritzplatz 7, 86150 Augsburg .

7, 86150 . Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 10.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag: geschlossen.

Montag bis Samstag: 10.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag: geschlossen. Kontakt: Telefonisch können Sie das Café EspressUno unter 0821/3497110 erreichen.

Telefonisch können Sie das unter 0821/3497110 erreichen. Erreichbarkeit : Über die Haltestelle " Moritzplatz " ( Straßenbahnlinie 1 und 2 sowie Buslinien 22, 32, 90, 91, 94 und 95) erreichen Sie das Café EspressUno innerhalb einer Minute zu Fuß.

Kaffee und Kuchen aus eigener Produktion im Café der Konditorei Euringer

Informationen: Bei der Konditorei Euringer handelt es sich um ein beliebtes Frühstückslokal im Zentrum Augsburgs .

Bei der Konditorei Euringer handelt es sich um ein beliebtes Frühstückslokal im . Adresse: Am Perlachberg 9, 86150 Augsburg .

Am Perlachberg 9, 86150 . Öffnungszeiten : Montag: 10.00 bis 18.00 Uhr, Dienstag bis Freitag: 9.00 bis 18.00 Uhr, Samstag: 8.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag: 10.00 bis 18.00 Uhr.

Montag: 10.00 bis 18.00 Uhr, Dienstag bis Freitag: 9.00 bis 18.00 Uhr, Samstag: 8.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag: 10.00 bis 18.00 Uhr. Kontakt: Die Konditorei Euringer ist während der Öffnungszeiten telefonisch unter 0821/514055 erreichbar.

Die Konditorei Euringer ist während der telefonisch unter 0821/514055 erreichbar. Erreichbarkeit : Vom Augsburger Rathausplatz aus benötigen Sie etwa zwei Minuten zu Fuß bis zur Konditorei Euringer.

Kaffeegenuss am Rathausplatz in Augsburg – das Café der Bäckerei Wolf

Informationen: Die Bäckereikette Wolf betreibt viele Filialen in Augsburg und Umgebung. Die Filiale in der Augsburger Innenstadt ist ein beliebter Treffpunkt für Augsburgerinnen und Augsburger. Sie können hier verschiedene Kaffeespezialitäten , Backwaren und Frühstücksangebote bestellen.

Die Bäckereikette Wolf betreibt viele Filialen in und Umgebung. Die Filiale in der Augsburger ist ein beliebter Treffpunkt für Augsburgerinnen und Augsburger. Sie können hier verschiedene , und Frühstücksangebote bestellen. Adresse: Steingasse 8, 86150 Augsburg .

8, 86150 . Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 7.00 bis 19.00 Uhr, Freitag und Samstag: 7.00 bis 20.00 Uhr, Sonntag: 7.30 bis 18.00 Uhr.

Montag bis Donnerstag: 7.00 bis 19.00 Uhr, Freitag und Samstag: 7.00 bis 20.00 Uhr, Sonntag: 7.30 bis 18.00 Uhr. Kontakt: Während der Öffnungszeiten ist das Team der Bäckerei Wolf am Augsburger Rathausplatz telefonisch unter 0821/151514 zu erreichen.

Während der ist das Team der Wolf am Augsburger telefonisch unter 0821/151514 zu erreichen. Erreichbarkeit : Sie erreichen die Filiale der Bäckerei Wolf innerhalb weniger Schritte über den Augsburger Rathausplatz .





Cafés in der östlichen Augsburger Innenstadt und beim Stadtmarkt

VinCafé – Eiscreme, Wein und Kaffee am Eingang des Stadtmarktes Augsburg

Informationen: Im VinCafé , das sich am Eingang zum Augsburger Stadtmarkt befindet, erhalten Sie eine bunte Auswahl an regionalen Weinen und Kaffeespezialitäten .

Im , das sich am Eingang zum Augsburger befindet, erhalten Sie eine bunte Auswahl an regionalen Weinen und . Adresse: Fuggerstraße 12A, 86150 Augsburg .

Fuggerstraße 12A, 86150 . Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 10.00 bis 18.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 14.00 Uhr, Sonntag: Ruhetag.

Montag bis Freitag: 10.00 bis 18.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 14.00 Uhr, Sonntag: Ruhetag. Kontakt: Das Team des VinCafé Augsburg ist unter 0821/45075279 erreichbar.

Das Team des ist unter 0821/45075279 erreichbar. Erreichbarkeit : Sie erreichen das VinCafé innerhalb weniger Schritte von der Bushaltestelle "Staatstheater" (Buslinien 502, 503, 505, 506, 506e, 507, 596, 600 und 694) aus.

Kaffeespezialitäten und hausgemachter Wurstsalat im Cafe-Stüberl am Stadtmarkt in Augsburg

Informationen: Das Cafe-Stüberl am Augsburger Stadtmarkt kann als Institution der Augsburger Innenstadt angesehen werden. Hier kann man neben diversen Kaffeespezialitäten auch hausgemachte bayerisch-schwäbische Gerichte kosten.

Das Cafe-Stüberl am Augsburger kann als Institution der Augsburger angesehen werden. Hier kann man neben diversen auch hausgemachte bayerisch-schwäbische Gerichte kosten. Adresse: Fuggerstraße 12, 86150 Augsburg .

Fuggerstraße 12, 86150 . Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag zwischen 07.00 und 16.00 Uhr.

Montag bis Donnerstag zwischen 07.00 und 16.00 Uhr. Kontakt: Das Cafe-Stüberl können Sie telefonisch unter 0821/510808 kontaktieren.

Das Cafe-Stüberl können Sie telefonisch unter 0821/510808 kontaktieren. Erreichbarkeit : Von der Bushaltestelle "Staatstheater" (Buslinien 502, 503, 505, 506, 506e, 507, 596, 600 und 694) aus sind es nur einige wenige Schritte bis zum Cafe-Stüberl am Augsburger Stadtmarkt .

Weit über die Augsburger Stadtgrenzen hinaus bekannt: Das Pow Wow Augsburg

Informationen: Das Pow Wow bietet neben verschiedenen Kaffeespezialitäten auch kleine Speisen an. Alle Getränke und Speisen können auch mitgenommen werden.

Das Pow bietet neben verschiedenen auch kleine Speisen an. Alle und Speisen können auch mitgenommen werden. Adresse: Fuggerstraße 10½, 86150 Augsburg .

Fuggerstraße 10½, 86150 . Öffnungszeiten : Sonntag bis Mittwoch: 11.00 bis 22.00 Uhr, Donnerstag: 11.00 bis 23.00 Uhr, Freitag und Samstag: 11.00 bis 01.00 Uhr.

Sonntag bis Mittwoch: 11.00 bis 22.00 Uhr, Donnerstag: 11.00 bis 23.00 Uhr, Freitag und Samstag: 11.00 bis 01.00 Uhr. Kontakt: Sie erreichen das Team des Pow Wow Augsburg über die offizielle Instagram Seite des Cafés .

Sie erreichen das Team des Pow über die offizielle Instagram Seite des . Erreichbarkeit : Das Pow Wow in Augsburg befindet sich direkt neben der Einfahrt zu Parkgarage am Annahof und kann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in kurzer Zeit über die Haltestelle "Staatstheater" (Buslinien 502, 503, 505, 506, 506e, 507, 596, 600 und 694) erreicht werden.

Mitten auf dem Augsburger Stadtmarkt: Das Kaffee Kaufmann

Informationen: Das Kaffee Kaufmann befindet sich direkt auf dem Augsburger Stadtmarkt . Es werden neben Kaffeespezialitäten auch Gebäck, kleine Gerichte und Frühstück angeboten.

Das Kaffee Kaufmann befindet sich direkt auf dem Augsburger . Es werden neben auch Gebäck, kleine Gerichte und Frühstück angeboten. Adresse: Fuggerstraße 12a, 86150 Augsburg .

Fuggerstraße 12a, 86150 . Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 9.30 bis 18.00 Uhr, Samstag: 9.30 bis 14.00 Uhr, Sonntag: geschlossen.

Montag bis Freitag: 9.30 bis 18.00 Uhr, Samstag: 9.30 bis 14.00 Uhr, Sonntag: geschlossen. Kontakt: Sie können das Café über die offizielle Facebookseite kontaktieren.

Sie können das über die offizielle Facebookseite kontaktieren. Erreichbarkeit : Vom Augsburger Rathausplatz aus erreichen Sie das Kaffee Kaufmann innerhalb weniger Minuten zu Fuß.

Wiener Caféhaus-Kultur in Augsburg im Café Eber

Informationen: Im Café Eber, das bereits seit 1925 in diese Form in Augsburg existiert, können Sie viele mehrfach ausgezeichneten Torten und Konditorwaren zu Ihrem Kaffee genießen. Tipp der Redaktion: Der Himbeerwürfel mit Schokoladensahne ist eine Sünde wert!

Im Eber, das bereits seit 1925 in diese Form in existiert, können Sie viele mehrfach ausgezeichneten Torten und Konditorwaren zu Ihrem Kaffee genießen. Tipp der Redaktion: Der Himbeerwürfel mit Schokoladensahne ist eine Sünde wert! Adresse: Philippine-Welser-Straße 6, 86150 Augsburg .

6, 86150 . Öffnungszeiten : Montag bis Samstag zwischen 09.00 und 18.00 Uhr.

Montag bis Samstag zwischen 09.00 und 18.00 Uhr. Kontakt: Das Café Eber können Sie während der Öffnungszeiten telefonisch unter 0821/36847 erreichen.

Das Eber können Sie während der telefonisch unter 0821/36847 erreichen. Erreichbarkeit : Über die Haltestelle " Augsburg Rathausplatz " ( Straßenbahnlinien 1 und 2 sowie Buslinien 90, 91 und 95) erreichen Sie das Café Eber innerhalb kurzer Zeit zu Fuß.

Hier ist der Name Programm: das Café Il Vicolo in Augsburg

Informationen: Il Vicolo ist italienisch und heißt "die Gasse". Das kleine Café , das einen typisch italienischen Flair versprüht, befindet sich im Mettlochgässchen, welches die Anna Straße (die Augsburger Fußgängerzone) und die Philippine-Welser-Straße , die direkt zum Augsburger Rathausplatz führt, verbindet.

Il Vicolo ist italienisch und heißt "die Gasse". Das kleine , das einen typisch italienischen Flair versprüht, befindet sich im Mettlochgässchen, welches die Anna Straße (die Augsburger Fußgängerzone) und die , die direkt zum Augsburger führt, verbindet. Adresse: Annastraße 19, 86150 Augsburg .

Annastraße 19, 86150 . Öffnungszeiten : Montag bis Samstag zwischen 8.00 und 18.00 Uhr.

Montag bis Samstag zwischen 8.00 und 18.00 Uhr. Kontakt: Das Il Vicolo ist telefonisch unter 0821/150802 erreichbar.

Das Il Vicolo ist telefonisch unter 0821/150802 erreichbar. Erreichbarkeit : Am schnellsten erreichen Sie das Café Il Vicolo über die Haltestelle " Moritzplatz " ( Straßenbahnlinie 1 und 2 sowie Buslinien 22, 32, 90, 91, 94 und 95).

Kaffee und Pancakes im historischen Ambiente: das ANNA Café im Annahof in Augsburg

Informationen: Das ANNA Café befindet sich innerhalb der Mauern des Klosters St. Anna und bietet seinen Besucherinnen und Besuchern eine große Auswahl an verschiedenen Frühstücksoptionen an. Auf der offiziellen Webseite des Cafés können Sie einen Blick in die Speisekarte werfen.

Das ANNA befindet sich innerhalb der Mauern des Klosters und bietet seinen Besucherinnen und Besuchern eine große Auswahl an verschiedenen Frühstücksoptionen an. Auf der offiziellen Webseite des können Sie einen Blick in die Speisekarte werfen. Adresse: Im Annahof 4, 86150 Augsburg .

Im 4, 86150 . Öffnungszeiten : Montag: 9.00 bis 18.00 Uhr, Dienstag bis Samstag: 9.00 bis 23.00 Uhr, Sonntag: 9.00 bis 16.00 Uhr.

Montag: 9.00 bis 18.00 Uhr, Dienstag bis Samstag: 9.00 bis 23.00 Uhr, Sonntag: 9.00 bis 16.00 Uhr. Kontakt: Das Team des ANNA Cafés können Sie während der Öffnungszeiten telefonisch unter 0821/ 4550780 erreichen.

Das Team des ANNA können Sie während der telefonisch unter 0821/ 4550780 erreichen. Erreichbarkeit : Der Verkehrsknotenpunkt "Königsplatz" ist nur wenige Fußminuten vom Annahof und dem ANNA Café entfernt.

Kaffee im ANNA Café. Foto: Lisa Gilz





Cafés in der Augsburger Maximilianstraße und beim Königsplatz

Starbucks – Der Treffpunkt für Schülerinnen und Schüler in Augsburg

Informationen: Die Augsburger Filiale der Kaffeehauskette Starbucks befindet sich direkt am Verkehrsknotenpunkt "Königsplatz".

Die Augsburger Filiale der Kaffeehauskette befindet sich direkt am Verkehrsknotenpunkt "Königsplatz". Adresse: Bürgermeister-Fischer-Straße 11, 86150 Augsburg .

11, 86150 . Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 6.30 bis 20.00 Uhr, Samstag: 8.00 bis 20.00 Uhr, Sonntag: 9.00 bis 20.00 Uhr.

Montag bis Freitag: 6.30 bis 20.00 Uhr, Samstag: 8.00 bis 20.00 Uhr, Sonntag: 9.00 bis 20.00 Uhr. Kontakt: Sie erreichen die Augsburger Starbucks Filiale per Telefon unter 0821/81530606.

Sie erreichen die Augsburger Filiale per Telefon unter 0821/81530606. Erreichbarkeit : Vom Verkehrsknotenpunkt "Königsplatz" aus erreichen Sie das Starbucks Augsburg in weniger als einer Minute.

Kaffeehaus Dichtl – Konditorei und Café unter einem Dach

Informationen: Im Kaffeehaus Dichtl können Sie internationale Tortenvariationen und Kaffeespezialitäten genießen.

Im Dichtl können Sie internationale Tortenvariationen und genießen. Adresse: Maximilianstraße 18, 86150 Augsburg .

18, 86150 . Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 9.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag: 10.00 bis 18.00 Uhr.

Montag bis Samstag: 9.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag: 10.00 bis 18.00 Uhr. Kontakt: Sie erreichen das Team des Kaffeehaus Dichtl während der Öffnungszeiten telefonisch unter 0821/80998280 oder auf der offiziellen Webseite des Kaffeehauses Dichtl.

Sie erreichen das Team des Dichtl während der telefonisch unter 0821/80998280 oder auf der offiziellen Webseite des Dichtl. Erreichbarkeit : Die Haltestelle " Moritzplatz " ( Straßenbahnlinie 1 und 2 sowie Buslinien 22, 32, 90, 91, 94 und 95) ist nur wenige Meter vom Kaffeehaus Dichtl entfernt.

Direkt am Moritzplatz in Augsburg: das Café Goldner Erker

Informationen: Das Café Goldner Erker befindet sich direkt am Augsburger Moritzplatz und bietet verschiedene Kaffeespezialitäten an.

Das Goldner Erker befindet sich direkt am Augsburger und bietet verschiedene an. Adresse: Maximilianstraße 22, 86150 Augsburg .

22, 86150 . Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 8.30 bis 21.00 Uhr, Sonntag, 9.30 bis 21.00 Uhr.

Montag bis Samstag: 8.30 bis 21.00 Uhr, Sonntag, 9.30 bis 21.00 Uhr. Kontakt: Das Café Goldner Erker können Sie telefonisch unter 0821/157657 erreichen.

Das Goldner Erker können Sie telefonisch unter 0821/157657 erreichen. Erreichbarkeit : Von der Haltestelle " Moritzplatz " ( Straßenbahnlinie 1 und 2 sowie Buslinien 22, 32, 90, 91, 94 und 95) aus erreichen Sie das Café Goldner Erker in weniger als einer Minute zu Fuß.

Brunchen und Freunde treffen im Café Picnic in Augsburg

Informationen: Das Picnic in der Augsburger Maximilianstraße ist für seinen Brunch und seine saisonale Küche bekannt. Auf der offiziellen Webseite können Sie einen Blick in die Speisekarte des Picnic werfen.

Das Picnic in der Augsburger ist für seinen Brunch und seine saisonale Küche bekannt. Auf der offiziellen Webseite können Sie einen Blick in die Speisekarte des Picnic werfen. Adresse: Maximilianstraße 41, 86150 Augsburg .

41, 86150 . Öffnungszeiten : Sonntag bis Mittwoch: 9.00 bis 23.00 Uhr, Donnerstag: 9.00 bis 00.00 Uhr, Freitag und Samstag: 9.00 bis 1.00 Uhr.

Sonntag bis Mittwoch: 9.00 bis 23.00 Uhr, Donnerstag: 9.00 bis 00.00 Uhr, Freitag und Samstag: 9.00 bis 1.00 Uhr. Kontakt: Für Reservierungen können Sie das Team des Picnic Augsburg telefonisch unter 0821/43012612 erreichen.

Für Reservierungen können Sie das Team des Picnic telefonisch unter 0821/43012612 erreichen. Erreichbarkeit : Über die Haltestelle " Moritzplatz " ( Straßenbahnlinie 1 und 2 sowie Buslinien 22, 32, 90, 91, 94 und 95) erreichen Sie das Pcinic in Augsburg nach wenigen Schritten.

Kaffee trinken und hinterher ein Panini essen im Bricks in Augsburg

Informationen: Eigenen Angaben zufolge ist das Bricks "mehr als nur ein Café ". Die Speisekarte bietet eine große Auswahl an Eigenkreationen.

Eigenen Angaben zufolge ist das Bricks "mehr als nur ein ". Die Speisekarte bietet eine große Auswahl an Eigenkreationen. Adresse: Maximilianstraße 49, 86150 Augsburg .

49, 86150 . Öffnungszeiten : Montag und Dienstag: 9.00 bis 20.00 Uhr, Mittwoch: 9.00 bis 22.00 Uhr, Donnerstag: 9.00 bis 00.00 Uhr, Freitag und Samstag: 9.00 bis 1.00 Uhr, Sonntag: 9.00 bis 16.00 Uhr.

Montag und Dienstag: 9.00 bis 20.00 Uhr, Mittwoch: 9.00 bis 22.00 Uhr, Donnerstag: 9.00 bis 00.00 Uhr, Freitag und Samstag: 9.00 bis 1.00 Uhr, Sonntag: 9.00 bis 16.00 Uhr. Kontakt: Sie erreichen das Team des Bricks telefonisch unter 0821/40882663.

Sie erreichen das Team des Bricks telefonisch unter 0821/40882663. Erreichbarkeit : Über die Haltestelle " Moritzplatz " ( Straßenbahnlinie 1 und 2 sowie Buslinien 22, 32, 90, 91, 94 und 95) gelangen Sie in weniger als fünf Minuten zum Café Bricks in Augsburg .

Kaffee trinken bei den Barista der Bar 3M

Informationen: Die Bar 3M befindet sich im bekannten Hotel Maximilians in Augsburg und bietet verschiedene Kaffeespezialitäten an.

Die Bar 3M befindet sich im bekannten in und bietet verschiedene an. Adresse: Maximilianstraße 40, 86150 Augsburg .

40, 86150 . Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag zwischen 14.00 und 00.00 Uhr, Freitag zwischen 14.00 und 1.00 Uhr, Samstag zwischen 10.00 und 01.00 Uhr sowie Sonntag zwischen 10.00 und 22.00 Uhr.

Montag bis Donnerstag zwischen 14.00 und 00.00 Uhr, Freitag zwischen 14.00 und 1.00 Uhr, Samstag zwischen 10.00 und 01.00 Uhr sowie Sonntag zwischen 10.00 und 22.00 Uhr. Kontakt: Das Team der Bar 3M können Sie telefonisch unter 0821/5036655 kontaktieren.

Das Team der Bar 3M können Sie telefonisch unter 0821/5036655 kontaktieren. Erreichbarkeit : Sie erreichen das Hotel Maximilian's sowie die Bar 3M über die Haltestelle " Moritzplatz " ( Straßenbahnlinien 1 und 2) in weniger als fünf Minuten zu Fuß. Alternativ können Sie die Parkmöglichkeiten rund um das Hotel Maximilian's oder die hoteleigene Parkgarage nutzen.





Cafés in der südlichen Innenstadt und Altstadt von Augsburg

Caffè Europa – Kaffee, Pasta und Wein

Informationen: Im Caffè Europa können Sie italienische Kaffeespezialitäten und Speisen genießen.

Im Caffè Europa können Sie italienische und Speisen genießen. Adresse: Ulrichsplatz 8, 86150 Augsburg .

Ulrichsplatz 8, 86150 . Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 8.00 bis 20.00 Uhr, Freitag und Samstag: 8.00 bis 23.00 Uhr, Sonntag: 9.00 bis 18.00 Uhr.

Montag bis Donnerstag: 8.00 bis 20.00 Uhr, Freitag und Samstag: 8.00 bis 23.00 Uhr, Sonntag: 9.00 bis 18.00 Uhr. Kontakt: Sie erreichen das Caffè Europa telefonisch unter 0821 / 159451.

Sie erreichen das Caffè Europa telefonisch unter 0821 / 159451. Erreichbarkeit : Die Haltestelle " Augsburg Ulrichsplatz" (Buslinie 22, 32 und 94) befindet sich direkt vor dem Caffè Europa.

Cabresso am Milchberg – Kaffee im Innenhof trinken

Informationen: Das Cabresso am Milchberg in Augsburg bietet eine breite Palette an Kaffeespezialitäten an. Diese können Sie während der Sommermonate auch im Innenhof genießen.

Das Cabresso am in bietet eine breite Palette an an. Diese können Sie während der Sommermonate auch im Innenhof genießen. Adresse: Milchberg 12, 86150 Augsburg .

12, 86150 . Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 9.00 bis 18.00 Uhr, Samstag: 9.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag: 10.00 bis 17.00 Uhr.

Montag bis Freitag: 9.00 bis 18.00 Uhr, Samstag: 9.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag: 10.00 bis 17.00 Uhr. Kontakt: Das Team des Cabresso am Milchberg erreichen Sie telefonisch unter 0821/90793390.

Das Team des Cabresso am erreichen Sie telefonisch unter 0821/90793390. Erreichbarkeit : Das Cabresso am Milchberg befindet sich genau zwischen den beiden Haltestellen " Augsburg Ulrichsplatz" (Buslinie 22, 32 und 94) und "Margaret" (Buslinie 22, 32 und 94).

Täglich wechselnde Gerichte im Café Kitzenmarkt in Augsburg

Informationen: Das Café Kitzenmarkt vertreibt neben Backwaren und Kaffee auch regionale Bio-Lebensmittel.

Das vertreibt neben und Kaffee auch regionale Bio-Lebensmittel. Adresse: Kitzenmarkt 14, 86150 Augsburg .

14, 86150 . Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 7.30 bis 15.00 Uhr, Samstag: 9.00 bis 14.00 Uhr, Sonntag: geschlossen.

Montag bis Freitag: 7.30 bis 15.00 Uhr, Samstag: 9.00 bis 14.00 Uhr, Sonntag: geschlossen. Kontakt: Telefonisch können Sie das Café Kitzenmarkt unter 0821/50855977 erreichen. Einen Blick in die Speisekarte können Sie auf der offiziellen Webseite werfen.

Telefonisch können Sie das unter 0821/50855977 erreichen. Einen Blick in die Speisekarte können Sie auf der offiziellen Webseite werfen. Erreichbarkeit : Von der Haltestelle " Theodor Heuss Platz/ IHK " ( Straßenbahnlinie 2, 3, 6, 8 und 9 sowie Buslinien 41, 43, 92, 93 und 94) aus erreichen Sie das Café Kitzenmarkt innerhalb von fünf Minuten zu Fuß.

Hier sind alle Lebensmittel und Gerichte vegan: Emmi's Kitchen in Augsburg

Informationen: Das Café und Lokal Emmi's Kitchen setzt auf vegan. Der Kaffee wird deshalb standardmäßig mit Hafermilch zubereitet – aber auch andere Milchsorten wie Mandel- oder Kokosmilch gibt es.

Das und Lokal setzt auf vegan. Der Kaffee wird deshalb standardmäßig mit Hafermilch zubereitet – aber auch andere Milchsorten wie Mandel- oder Kokosmilch gibt es. Adresse: Kirchgasse 1, 86150 Augsburg .

Kirchgasse 1, 86150 . Öffnungszeiten : Sonntag und Montag: 9.00 bis 18.00 Uhr, Dienstag bis Samstag: 9.00 bis 22.00 Uhr.

Sonntag und Montag: 9.00 bis 18.00 Uhr, Dienstag bis Samstag: 9.00 bis 22.00 Uhr. Kontakt: Das Team von Emmi's Kitchen erreichen Sie während der Öffnungszeiten telefonisch unter 0821/ 81555995.

Das Team von erreichen Sie während der telefonisch unter 0821/ 81555995. Erreichbarkeit : Über die Haltestelle " Theodor Heuss Platz/ IHK " ( Straßenbahnlinie 2, 3, 6, 8 und 9 sowie Buslinien 41, 43, 92, 93 und 94) erreichen Sie Emmi's Kitchen nach etwa 5 Minuten zu Fuß.

Nach dem Kabarett einen Kaffee im Café der Augsburger Puppenkiste genießen

Informationen: Im Café der Augsburger Puppenkiste, der Kiste, können Sie vor oder nach einer Vorstellung in geselliger Runde einen Kaffee oder ein Stück Kuchen genießen.

Im Café der Augsburger Puppenkiste, der Kiste, können Sie vor oder nach einer Vorstellung in geselliger Runde einen Kaffee oder ein Stück Kuchen genießen. Adresse: Spitalgasse 15, 86150 Augsburg .

Spitalgasse 15, 86150 . Öffnungszeiten : Montag und Dienstag: geschlossen, Mittwoch: 12.00 bis 18.00 Uhr, Donnerstag bis Samstag: 12.00 bis 22.00 Uhr, Sonntag: 12.00 bis 18.00 Uhr.

Montag und Dienstag: geschlossen, Mittwoch: 12.00 bis 18.00 Uhr, Donnerstag bis Samstag: 12.00 bis 22.00 Uhr, Sonntag: 12.00 bis 18.00 Uhr. Kontakt: Während der Öffnungszeiten der Augsburger Puppenkiste erreichen Sie das Team der Kiste telefonisch unter 0821/45034529.

Während der der erreichen Sie das Team der Kiste telefonisch unter 0821/45034529. Erreichbarkeit : Die Haltestelle "Rotes Tor" ( Straßenbahnlinien 2, 3 und 6 sowie Buslinien 35, 93 und 94) befindet sich rund 250 Meter von der Augsburger Puppenkiste entfernt.





Cafés im Augsburger Bismarckviertel

Kaffee trinken und hinterher eine Espressomaschine kaufen in der Malzeit im Bismarckviertel in Augsburg

Informationen: In der Malzeit gibt es auch Kaffeebohnen aus aller Welt sowie Espressomaschinen zu kaufen.

In der Malzeit gibt es auch Kaffeebohnen aus aller Welt sowie Espressomaschinen zu kaufen. Adresse: Bismarckstraße 14, 86159 Augsburg

Bismarckstraße 14, 86159 Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 10.00 bis 18.30 Uhr, Samstag: 10.00 bis 16.00 Uhr, Sonntag: geschlossen.

Montag bis Freitag: 10.00 bis 18.30 Uhr, Samstag: 10.00 bis 16.00 Uhr, Sonntag: geschlossen. Kontakt: Sie erreichen die Malzeit telefonisch unter 0821/29751746.

Sie erreichen die Malzeit telefonisch unter 0821/29751746. Erreichbarkeit : Über die Haltestelle "Bismarckbrücke" (Buslinie 35, 41, 43 und 92) erreichen Sie die Malzeit nach wenigen Minuten zu Fuß.

Bioqualität in uriger Atmosphäre im Café Viktor in Augsburg