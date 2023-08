Augsburg

06:46 Uhr

Im Café Süßwald gibt es selbstgemachte Kuchen und viel Liebe zur Natur

Plus Elena Karrer hat im Textilviertel das Café Süßwald eröffnet. Das gelbe Haus ist eng mit ihrer Familiengeschichte verbunden. Was die Gäste dort erwartet.

Von Mariana Silva Lindner

Drei Ballons schweben noch an der holzverkleideten Wand. Sie erinnern an die Neueröffnung des Café Süßwald vor eineinhalb Wochen. Elena Karrer und ihr Team hatten gleich am ersten Tag einiges zu tun: Die Neugier hatte viele Nachbarn aus dem Textilviertel angelockt. Künftig können sie in der Gärtnerstraße jeden Tag Kaffee trinken oder sich mit Backwaren versorgen. Dabei hatte Elena Karrer eigentlich andere berufliche Pläne ...

Bis vor Kurzem hätte die junge Frau nicht gedacht, dass sie einmal tatsächlich die Schlüssel zu ihrem eigenen Café in den Händen halten wird. Sie hat Erziehungswissenschaften studiert, doch eines war klar: "Ich wollte schon immer etwas Kleines aufmachen. Einen Ort, wo jeder jeden kennt. Früher war es immer die Vorstellung von einem kleinen Hotel." Die Liebe zur Gastronomie entdeckte Karrer, als sie während ihrer Schulzeit in einem Bistro aushalf. Von da an nahm ihre gastronomische Laufbahn an Fahrt auf, sei es als Bedienung im Café Euringer oder in der Steakmanufaktur. Durch einen dieser Nebenjobs lernte sie Konditormeister Erik Lemmermann kennen, der sie nun als Konditor im Café Süßwald unterstützt.

