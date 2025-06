Diese neuen Lokale bereichern Augsburgs Gastro-Szene

Mediterrane Küche im Café Flora in der Annastraße

In der Annastraße hat kürzlich das Café Flora eröffnet. Das neue Lokal bietet orientalisch-mediterrane Küche mit einem rein vegetarischen Angebot. Viele der Speisen sind vegan. Besonderer Wert wird auf saisonale und fair gehandelte Produkte gelegt. Ein Highlight des Café Floras ist das Frühstück, das bis 16 Uhr angeboten wird. Zur Auswahl gibt vegetarische und veganen Tapas wie Hummus, Avocado oder Chia-Pudding, kombiniert mit Brot, Croissants, Eierspeisen oder French Toast. Am Nachmittag und Abend stehen kleine orientalisch-mediterrane Snacks sowie verschiedene Getränke auf der Karte. Zudem sind im Café Flora regelmäßig besondere Events geplant. Damit soll der neue Standort nicht nur ein Ort zum Essen und Trinken sein, sondern auch Raum für Begegnung und kleinere Veranstaltungen bieten.

Icon Vergrößern Bianca Schweiger und Markus Blockinger gehört das Café Flora. Foto: Klaus Rainer Krieger Icon Schließen Schließen Bianca Schweiger und Markus Blockinger gehört das Café Flora. Foto: Klaus Rainer Krieger

Geöffnet ist das Lokal in der Annastraße 5, 86150 Augsburg, täglich ab 9 Uhr. Mittwoch und Donnerstag bis 22 Uhr, Freitag und Samstag sogar bis 1 Uhr und Sonntags bis 18 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. An Feiertagen hat das Café immer geöffnet.

Guru Anatolia bringt türkische Küche in die Volkhartstraße

Seit Mitte Mai bereichern die Brüder Murat und Burak Cubuk die Augsburger Gastronomieszene mit ihrem ersten eigenen Restaurant „Guru Anatolia“. Schon seit 2019 sind die beiden Brüder mit Foodtrucks auf Festivals in ganz Bayern unterwegs. Als Mitveranstalter des Turkish Street Food Festivals, das Anfang Mai auf dem Gaswerkgelände stattfand, sind sie fest in Augsburg verwurzelt. Im Guru Anatolia erwartet Gäste am Wochenende ein traditionelles türkisches Frühstück. Die Speisekarte reicht von Menemen – einer würzigen Eierspeise mit Tomaten, Peperoni und Zwiebeln – bis zu großzügigen Frühstücksplatten mit Käse, Börek, Pastirma und weiteren Leckereien, die sich gut zum Teilen eignen.

Icon Vergrößern Im ehemaligen "Purist" hat jetzt das "Guru Anatolia" eröffnet. Auf dem Bild sind Murat (links) und Burak Cubuk. Foto: Anna Kondratenko Icon Schließen Schließen Im ehemaligen "Purist" hat jetzt das "Guru Anatolia" eröffnet. Auf dem Bild sind Murat (links) und Burak Cubuk. Foto: Anna Kondratenko

Das Guru Anatolia empfängt seine Gäste dienstags bis freitags von 11 bis 21 Uhr. Am Wochenende öffnet das Restaurant samstags und sonntags bereits ab 9 Uhr und bleibt ebenfalls bis 21 Uhr geöffnet. Montags ist Ruhetag. Bei schönem Wetter können Besucher zudem die Außenplätze genießen. Adresse: Volkhartstraße 12, 86152 Augsburg.

Gelato Bay: Neue Eisdiele mit Augsburger Eissorte eröffnet

In der Frauentorstraße hat mit Gelato Bay eine neue Eisdiele eröffnet. Die Gründer, die Cousins Ismail Öztürk und Enes Tobay, setzen auf hausgemachtes Eis. Neben Klassikern wie Vanille und Schokolade stehen auch ausgefallene Sorten wie Mango mit bunter Kokosmilch oder Lotus auf der Karte. Besonderes Highlight: die eigens kreierte Sorte „Augusta“, eine Hommage an Augsburg. Sie kombiniert weiße Schokolade, Erdnüsse und dunkle Schokoladensoße. Das Sortiment reicht von Kugel-Eis (1,80 Euro) über Eistorten bis zu Milchshakes. Im Winter sollen Crêpes und Waffeln folgen.

Icon Vergrößern Lisa Özsari, die Geschäftsführerin der Eisdiele Gelato Bay. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Lisa Özsari, die Geschäftsführerin der Eisdiele Gelato Bay. Foto: Marcus Merk

Geöffnet ist die Eisdiele in der Frauentorstraße 35, 86152 Augsburg, von montags bis samstags 11 bis 21 Uhr und sonntags ab 13 Uhr.

Lokal Kitchentalk in ehemaligem Tante-Emma-Laden eröffnet

Im Spickel eröffnet das Lokal Kitchentalk unter der Leitung von Koch Jose-Mario Muchitsch. Das Restaurant in der Elsenbornstraße macht einen edlen und glamourösen Eindruck. Man taucht in eine bunte Welt aus Smaragdgrün, Orange, Lila und Pink ein. Auf der Speisekarte finden sich mediterrane Küche (Tapas und Pinsas) ebenso wie bayrische Spezialitäten. Das Besondere: Muchitsch bietet nicht nur Essen an, sondern auch Kochkurse. Bei den Events dürfen die Gäste aktiv mitkochen und in der Küche mitbestimmen.

Icon Vergrößern Das Restaurant Kitchentalk im Spickel ist bunt eingerichtet. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Das Restaurant Kitchentalk im Spickel ist bunt eingerichtet. Foto: Peter Fastl

Das Lokal befindet sich in der Elsenbornstraße 3, 86161 Augsburg. Von Dienstag bis Samstag ist es jeweils von 11 bis 14.30 Uhr sowie abends von 17.30 Uhr geöffnet, wobei dienstags die Küche bis 22 Uhr, an den anderen Tagen bis 23 Uhr geöffnet ist. Sonntags sind die Türen von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag.

Neueröffnung am Kuhsee: Pop-Up Biergarten im Bootshaus

Am Kuhsee soll trotz Verspätung diesen Monat das Bootshaus – ein Pop-up-Biergarten – öffnen. Versprochen wird laut Website eine lockere Atmosphäre, kalte Getränke und der Blick aufs Wasser. Auch Firmenfeiern, Geburtstage und Hochzeiten lassen sich künftig dort ausrichten. Hintergrund der Verzögerung ist ein Konflikt mit der Stadt Augsburg über einen nicht genehmigten Verkaufscontainer.

Icon Vergrößern Der Pop-Up Biergarten am Kuhsee soll noch im Juni geöffnet werden. Foto: Michael Hörmann Icon Schließen Schließen Der Pop-Up Biergarten am Kuhsee soll noch im Juni geöffnet werden. Foto: Michael Hörmann

Das Bootshaus befindet sich in der Oberländer Straße 106a, 86163 Augsburg, und ist bei schönem Wetter von Montag bis Freitag ab 11 Uhr, außerdem Samstag und Sonntag ab 10 Uhr geöffnet.

Neues Bäcker-Café in der Eichleitnerstraße

Am 13. Juni öffnete eine neue Bäckerfiliale des Bäckereiunternehmens Balletshofer in Göggingen. Zuvor befand sich an diesem Standort ein Elektroladen. Nun gibt es dort eine große Bandbreite an Broten, Sandwiches sowie kalte und warme Snacks und Salate. Auch Frühstück wird angeboten – ob Lachs, eine mediterrane Auswahl, Käse oder Omelett. Die rund 450 Quadratmeter große Filiale ist das zweitgrößte Café des Familienbetriebs in Augsburg. Bis zum 19. Juni lockt noch ein Angebot: jede Kaffeevariante ist für einen Euro und drei ofenfrische Brezeln für 2.45 Euro erhältlich.

Icon Vergrößern Das Bäckerunternehmen Balletshofer hat eine neue Filiale in Göggingen eröffnet. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Das Bäckerunternehmen Balletshofer hat eine neue Filiale in Göggingen eröffnet. Foto: Marcus Merk

Geöffnet ist die Bäckerei Montag bis Freitag 6.30 Uhr bis 19 Uhr. Samstag 6.30 Uhr bis 17 Uhr und an Sonntagen 7.30 Uhr bis 17 Uhr. Adresse: Eichleitnerstraße 12, 86199 Augsburg.