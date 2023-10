Kiffer-Karte für Augsburg: Wo der Konsum künftig (nicht) verboten ist

Von Moritz Maier - vor 32 Min. Artikel anhören Shape

Geht es nach der Ampel-Regierung, steht die Cannabis-Legalisierung kurz bevor. Doch selbst dann gäbe es fürs Kiffen Verbotszonen. So sieht es in Augsburg aus.

Kaum ein Thema wird in Bayern so emotional diskutiert wie die geplante Legalisierung von Cannabis. Argumente dafür reichen von einer kontrollierbaren Abgabe über Entkriminalisierung bis zu mehr Steuereinnahmen. Gegner fürchten eine ungehemmte Drogenfreigabe. Nach langem Hin und Her soll nun eine abgespeckte Legalisierung Anfang 2024 in Kraft treten. Doch laut Gesetzentwurf, der noch im Herbst im Bundestag debattiert wird, ist das Kiffen selbst nach der Legalisierung keineswegs überall erlaubt. Es gelten Verbotszonen, in denen nicht konsumiert werden darf. Wo also künftig in Augsburg legal gekifft werden dürfte und wo nicht, zeigt unsere interaktive Karte.

Fast die gesamte Augsburger Innenstadt wird zur Kiffer-Verbotszone

Im Gesetzentwurf des Bundesregierung "zum kontrollierten Umgang mit Cannabis" sind sogenannte "Schutzzonen" vorgesehen, in denen der Konsum verboten sein soll. Dazu zählen Schulen, Spielplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie öffentliche Sportstätten. In einem Umkreis von 200 Metern um diese Orte gilt ein Verbot. Außerdem sollen auch Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr tabu sein. Wendet man all diese Regeln an, zeigt sich für Augsburg: Besonders in der Innen- und Altstadt umfassen die "Schutzzonen" fast die gesamte Stadtfläche.

