Petterson und Findus kehren zurück auf die Märchenstraße

Ein Weihnachtsfest ohne Christbaum, das ist wie ein Winter ohne Schnee. Das finden auch Petterson und sein Kater Findus. Doch als die beiden im Wald ein Bäumchen fürs Fest holen wollen, verstaucht sich Petterson den Fuß. Dabei ist noch so viel zu tun, bevor es Weihnachten werden kann. Doch dann erfahren die Nachbarn vom Missgeschick des Eigenbrötlers. Es ist eine Geschichte von Freundschaft und Nächstenliebe, die in diesem Advent in der Augsburger Innenstadt wieder Groß und Klein bezaubert. In acht Schaufenstern präsentiert die Regio Augsburg Tourismus in diesem Jahr zum 16. Mal die Märchenstraße mit einer Geschichte um Petterson und seinen kessen Kater Findus.

Augsburger Märchenstraße: Welche Geschichte es sein sollte, bestimmten diesmal die Besucher

Start ist beim Modehaus Wöhrl. Nicht zum ersten Mal ist „Petterson kriegt Weihnachtsbesuch“ in der Vorweihnachtzeit in der Augsburger Innenstadt zu sehen. Dass die beiden in diesem Jahr zum dritten Mal nach 2009 und 2019 zurückkehren, hat jedoch einen ganz einfachen Grund, wie Götz Beck von Regio Augsburg am Freitag kurz vor dem offiziellen Startschuss der Märchenstraße erklärt. „Als wir überlegt haben, was wir in diesem Jahr zeigen sollen, dachten wir, wir fragen einfach die Besucher. Und die wollten einhellig wieder Petterson und Findus“, sagt Beck.

Er freut sich, dass es mit Unterstützung zahlreicher Partner und Sponsoren auch in diesem Jahr wieder gelungen ist, in Augsburg die Puppen tanzen zu lassen. Die Märchenstraße sei ein finanzieller Kraftakt, der nur durch Sponsoren stemmbar ist. Welchen Wert sie hat, sei einigen erst bewusst geworden, als sie in den Coronajahren wegfallen musste. „Die Leute haben uns immer wieder gefragt, wann sie wieder kommt“, sagt Beck. Als kostenloses Angebot sei die Märchenstraße gerade für Familien eine wertvolle Ergänzung zum Christkindlesmarkt.

Icon Vergrößern Trotz des Unfalls können Petterson und Findus am Ende ein ganz besonderes Weihnachtsfest feiern. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Trotz des Unfalls können Petterson und Findus am Ende ein ganz besonderes Weihnachtsfest feiern. Foto: Marcus Merk

Beim Gewinnspiel warten zahlreiche Preise auf kleine Märchen-Experten

Fünf Tage lang war Ullrich Styra, der seit 16 Jahren der Mann hinter der Märchenstraße ist, beschäftigt, um Petterson und Findus rechtzeitig zum Start des Augsburger Christkindlesmarktes am 25. November wieder ins rechte Licht zu setzen. Eigentlich sagt er seit Jahren, dass er gerne kürzertreten würde. Doch die Märchenstraße, die ist für den 72-Jährigen ein Herzensprojekt. Schließlich bescherte er den Augsburgern schon als Schauwerbeleiter bei Kröll & Nill von 1996 bis zum Aus des Traditionshauses im Jahr 2001 einen zauberhaften Advent. Die tolle Resonanz freut ihn dabei immer wieder. „Schon beim Aufbau bleiben die Leute stehen und lesen die Geschichten“, sagt Styra. Dass es dabei auch noch etwas zu gewinnen gibt, sei gerade für die Kleinsten ein wichtiger Anreiz, sagt Sonja Wolf von Regio Augsburg. Die Rätselkarten gibt es bei Wöhrl an der Hauptkasse, im Christkindles-Postamt und in der Tourist-Information am Rathausplatz. Die ausgefüllte Karte mit dem Lösungswort kann bis 20. Dezember in die Briefkästen am Märchenschloss und am Christkindles-Postamt geworfen oder in der Tourist-Info am Rathausplatz abgegeben werden.