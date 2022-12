Christkindlesmarkt in Augsburg 2022: Eröffnung, Öffnungszeiten und Programm

Der Augsburger Christkindlesmarkt findet 2022 wieder statt. Hier erfahren Sie alles rund um Eröffnung, Programm, Öffnungszeiten und Anfahrt für den Weihnachtsmarkt.

Der Augsburger Christkindlesmarkt ist einer der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Bereits seit über 500 Jahren vergnügen sich die Augsburger in der Weihnachtszeit auf diesem festlichen Markt. Den Namen "Christkindlesmarkt" hat er allerdings erst 1949 ganz offiziell bekommen.

In den letzten beiden Jahren musste der Augsburger Christkindlesmarkt in seiner gewohnten Form aufgrund der Corona-Pandemie leider ausfallen. 2022 will die Stadt die Tradition wieder aufleben lassen und richtet den Weihnachtsmarkt in seiner gewohnten Form wieder aus.

Selbstverständlich sollen dabei alle Hygiene-Regeln beachtet werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die Besucher den Christkindlesmarkt in Augsburg ganz unbeschwert genießen können. Wir informieren Sie hier über das Programm, dass dieses Jahr auf die Besucher wartet. Außerdem haben wir alle Infos rund um die Eröffnung, die Öffnungszeiten und die Anfahrt zum Weihnachtsmarkt.

Christkindlesmarkt in Augsburg 2022: Eröffnung des Weihnachtsmarktes

Die Eröffnung des Christkindlesmarktes in Augsburg 2022 fand wieder Ende November statt. Seit Montag, dem 21. November, ist der Christkindlesmarkt für die Besucher geöffnet. Er endet erst an Heiligabend. Bis dahin wird jeden Tag ein Programm geboten.

Die Öffnungszeiten vom Christkindlesmarkt in Augsburg 2022

Am Eröffnungstag hatte der Christkindlesmarkt von 18.00 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet. Für die weiteren Montage gelten jedoch andere Öffnungszeiten. Um Ihnen einen Überblick über diese zu verschaffen, haben wir hier die generellen Öffnungszeiten des Augsburger Christkindlesmarktes für Sie aufgelistet:

Montag: 10.00 Uhr - 20.00 Uhr

10.00 Uhr - 20.00 Uhr Dienstag: 10.00 Uhr - 20.00 Uhr

10.00 Uhr - 20.00 Uhr Mittwoch: 10.00 Uhr - 20.00 Uhr

10.00 Uhr - 20.00 Uhr Donnerstag: 10.00 Uhr - 20.00 Uhr

10.00 Uhr - 20.00 Uhr Freitag: 10.00 Uhr - 21.30 Uhr

10.00 Uhr - 21.30 Uhr Samstag: 10.00 Uhr - 21.30 Uhr

10.00 Uhr - 21.30 Uhr Sonntag: 10.00 Uhr - 20.00 Uhr

Eine Ausnahme gibt es nur an Heiligabend. Am Samstag, dem 24. Dezember, ist der Christkindlesmarkt lediglich von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet.

Christkindlesmarkt in Augsburg 2022: Das Programm des Weihnachtsmarktes

An beinahe allen Tagen, an denen in diesem Jahr der Augsburger Christkindlesmarkt geöffnet hat, wird den Besuchern ein Programm geboten. Mit dabei sind sowohl Musik als auch die Präsentation des Adventskalenders. Außerdem gibt es selbstverständlich auch dieses Jahr wieder das berühmte Engelsspiel.

Hier finden Sie das Programm des diesjährigen Christkindlesmarktes:

Woche 1:

Datum Wochentag Uhrzeit Programmpunkt 21. November Montag 18.00 Uhr Eröffnungsfeier (mit Engelesspiel ) 22. November Dienstag 18.00 Uhr Bläsergruppe aus Aretsried 24. November Donnerstag 18.00 Uhr Bläsergruppe aus Aretsried 25. November Freitag 16.00 Uhr Baarer Alphorngruppe



18.00 Uhr Engelesspiel 26. November Samstag 14.30 Uhr Aretsrieder Alphorngruppe



18.00 Uhr Engelesspiel 27. November Sonntag 13.30 Uhr Jugendblasorchester Lützelburg



15.00 Uhr Volkslieder singen im Goldenen Saal im Rathaus



16.30 Uhr Aretsrieder Alphorngruppe



18.00 Uhr Engelesspiel

Woche 2:

Datum Wochentag Uhrzeit Programmpunkt 29. November Dienstag 18.00 Uhr Aretsrieder Bläsergruppe 1. Dezember Donnerstag 16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders 2. Dezember Freitag 16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders



17.00 Uhr Aretsrieder Bläsergruppe 3. Dezember Samstag 15.00 Uhr Weihnachtskonzert der Augsburger Domsingknaben im Goldenen Saal im Rathaus



16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders



18.00 Uhr Engelesspiel 4. Dezember Sonntag 11.00 Uhr Weihnachtskonzert der Augsburger Domsingknaben im Goldenen Saal im Rathaus



15.00 Uhr Weihnachtskonzert der Augsburger Domsingknaben im Goldenen Saal im Rathaus



16.30 Uhr Alphorngruppe Waltenhofen



16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders



18.00 Uhr Engelesspiel

Woche 3:

Datum Wochentag Uhrzeit Programmpunkt 5. Dezember Montag 16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders



18.00 Uhr Aretsrieder Bläsergruppe 6. Dezember Dienstag 15.00 Uhr Ansprache vom Nikolaus



16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders 7. Dezember Mittwoch 16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders



18.00 Uhr Aretsrieder Bläsergruppe 8. Dezember Donnerstag 16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders 9. Dezember Freitag 16.00 Uhr Baarer Alphorngruppe



16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders



18.00 Uhr Engelesspiel 10. Dezember Samstag 13.30 Uhr Augsburger Drehorgelorchester



16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders



18.00 Uhr Engelesspiel 11. Dezember Sonntag 16.00 Uhr Bläsergruppe Lützelburg



16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders



18.00 Uhr Engelesspiel

Woche 4:

Datum Wochentag Uhrzeit Programmpunkt 12. Dezember Montag 16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders



18.00 Uhr Bläsergruppe aus Aretsried 13. Dezember Dienstag 16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders 14. Dezember Mittwoch 16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders



18.00 Uhr Bläsergruppe aus Aretsried 15. Dezember Donnerstag 16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders 16. Dezember Freitag 16.30 Uhr Aretsrieder Alphorngruppe



16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders



18.00 Uhr Engelesspiel 17. Dezember Samstag 16.00 Uhr Vororchester Lützelburg



16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders



18.00 Uhr Engelesspiel 18. Dezember Sonntag 11.00 Uhr Weihnachtsingen mit dem Philharmonischen Chor Augsburg im Goldener Saal im Rathaus



14.00 Uhr Augsburger Drehorgelorchester



16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders



18.00 Uhr Engelesspiel

Woche 5:

Datum Wochentag Uhrzeit Programmpunkt 19. Dezember Montag 16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders



18.00 Uhr Bläsergruppe aus Aretsried 20. Dezember Dienstag 16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders 21. Dezember Mittwoch 16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders 22. Dezember Donnerstag 16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders



18.00 Uhr Bläsergruppe aus Aretsried 23. Dezember Freitag 16.45 Uhr Präsentation des Adventskalenders



18.00 Uhr Abschlussveranstaltung mit Engelesspiel 24. Dezember Samstag 11.30 Uhr Präsentation des Adventskalenders

Das Engelesspiel auf dem Augsburger Christkindlesmarkt 2022

Beim Augsburger Engelesspiel handelt es sich um eine seit 1977 aufgeführte Vorstellung von jungen Augsburgerinnen. Diese werden als Engel verkleidet auf die Simse des Rathauses gestellt, 23 an der Zahl, die so einen Adventskalender bilden. Selbstverständlich sind die Darsteller dabei mit Seilen vor einem Sturz abgesichert. Am 23. Dezember schließlich steigen die Engel die Treppen des Rathauses bis auf das Portal hinunter.

Inspiriert wurde das weithin bekannte Engelesspiel auf dem Augsburger Christkindlesmarkt durch ein Gemälde von Hans Holbein. Es findet jeden Freitag, Samstag und Sonntag statt und lockt Besucher aus der gesamten Umgebung auf den Christkindlesmarkt.

Die Darsteller werden von der Bergwacht abgesichert. Foto: Anika Zidar (Archivbild)

Anfahrt und Parken

Der Christkindlesmarkt findet in der Innenstadt am Rathausplatz statt. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser bestens angebunden. Für all diejenigen, die mit dem Auto anreisen, bietet es sich jedoch an, das Fahrzeug auf einem der Groß-Parkplätze abzustellen. Einige davon stehen den Besuchern des Christkindlesmarktes (kostenpflichtig) vom 21. November bis 24. Dezember zur Verfügung.

Allerdings wird der Straßenzug Rathausplatz – Maximilianstraße im Abschnitt zwischen Perlachberg und Moritzplatz zu bestimmten Zeiten für den gesamten Fahrverkehr gesperrt: Dies gilt während der Eröffnungsveranstaltung am Montag, 21. November, von 18 bis 19 Uhr sowie während der traditionellen Engelesspiele. Diese finden jeweils freitags, samstags und sonntags von 17.30 bis 18.30 Uhr sowie während der Abschlussveranstaltung am 23. Dezember von 18 bis 19 Uhr statt.

Wer wissen möchte, wie es an einem bestimmten Tag auf dem Christkindlesmarkt aussieht, um zu entscheiden, ob sich ein Besuch lohnt, der kann sich selbst mit der Live-Cam ein Bild davon machen. Diese liefert immer aktuelle Bilder vom Rathausplatz.