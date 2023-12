Christkindlesmarkt 2023 in Augsburg: Öffnungszeiten, Programm und Parken

Infos zum Augsburger Christkindlesmarkt 2023: Hier erfahren Sie alles, was Sie rund um Programm und Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt wissen müssen.

Der Augsburger Christkindlesmarkt ist einer der ältesten Weihnachtsmärkte in Deutschland und wird seit über 500 Jahren von den Bewohnern Augsburgs und Menschen aus der Region in der Weihnachtszeit besucht. Allerdings erhielt er seinen offiziellen Namen "Christkindlesmarkt" erst im Jahr 1949.

2022 fand der Augsburger Christkindlesmarkt nach zwei Jahren Corona-Pause wieder statt. Auch dieses Jahr öffnet der traditionelle Weihnachtsmarkt in seiner gewohnten Form wieder zur Weihnachtszeit. Hier finden Sie alle Informationen zum diesjährigen Programm sowie zur den Öffnungszeiten und der Anfahrt zum Weihnachtsmarkt.

Christkindlesmarkt in Augsburg 2023: Eröffnung des Weihnachtsmarktes

Die Eröffnung des Christkindlesmarktes in Augsburg fand 2023 wieder Ende November statt. Seit dem 27. November können die Menschen den Christkindlesmarkt besuchen, der bis zum Heiligabend geöffnet ist. Während dieser Zeit bietet der Markt täglich Programm.

Öffnungszeiten beim Christkindlesmarkt 2023 in Augsburg

Hier sind die generellen Öffnungszeiten des Augsburger Christkindlesmarktes 2023:

Montag: 10.00 Uhr - 20.00 Uhr

Dienstag: 10.00 Uhr - 20.00 Uhr

Mittwoch: 10.00 Uhr - 20.00 Uhr

Donnerstag: 10.00 Uhr - 20.00 Uhr

Freitag: 10.00 Uhr - 21.30 Uhr

Samstag: 10.00 Uhr - 21.30 Uhr

Sonntag: 10.00 Uhr - 20.00 Uhr

Am Tag der Eröffnung können Besucher erst am Abend ab 18 Uhr auf den Weihnachtsmarkt, dieser schließt dann nach dreieinhalb Stunden um 21.30 Uhr.

Die einzige weitere Abweichung betrifft Heiligabend, an dem die Öffnungszeiten des Christkindlesmarktes ebenfalls verkürzt sind. Hier schließt der Markt bereits um 14 Uhr.

Programm beim Weihnachtsmarkt in Augsburg 2023

An den meisten Tagen, an denen der Augsburger Christkindlesmarkt geöffnet ist, erwartet die Besucher ein volles Programm, das Musik, die Präsentation eines Adventskalenders und das berühmte Engelsspiel umfasst. Neben den täglichen Programmpunkten ist natürlich jeden Tag an den Ständen für Speisen und Heißgetränke gesorgt. Außerdem laden viele Stände zum Stöbern ein.

Am Eröffnungstag erwartete die Besucher dieses Jahr zudem ein besonderes Schauspiel mit dem traditionellen Engelesspiel inklusive des Auftrittes von Opernsängerin Jihyun Cecilia Lee.

Hier finden Sie das Programm des diesjährigen Christkindlesmarktes 2023:

Woche 1 vom 27.11. bis zum 3.12.2023:

Wochentag Datum Programmpunkt Uhrzeit Montag 27.11.2023 Eröffnungsfeier mit Engelesspiel und Opernsängerin Jihyun Cecilia Lee

18.00 Uhr Dienstag 28.11.2023 Bläsergruppe aus Aretsried 18.00 Uhr Mittwoch 29.11.2023



Donnerstag 30.11.2023 Aretsrieder Musikanten 18.00 Uhr Freitag 01.12.2023 Bläsergruppe Lützelburg 16.00 Uhr



Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr



Engelesspiel 18.00 Uhr Samstag 02.12.2023 Baarer Alphorngruppe 15.00 Uhr



Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr



Engelesspiel 18.00 Uhr Sonntag 03.12.2023 Augsburger Drehorgelorchester 13.00 Uhr



Volksliedersingen im Goldenen Saal (Rathaus) 15.00 Uhr



Alphorngruppe Waltenhofen 16.30 Uhr



Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr



Engelesspiel 18.00 Uhr

Woche 2 vom 4.12. bis zum 10.12.2023:

Wochentag Datum Programmpunkt Uhrzeit Montag 04.12.2023 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr



Musikgruppe Aretsried 18.00 Uhr Dienstag 05.12.2023 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr



Aretsrieder Bläsergruppe 18.00 Uhr Mittwoch 06.12.2023 Ansprache vom Nikolaus 15.00 Uhr



Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr



Aretsrieder Musikanten 18.00 Uhr Donnerstag 07.12.2023 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr Freitag 08.12.2023 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr



Bläsergruppe Aretsried 17.00 Uhr



Engelesspiel 18.00 Uhr Samstag 09.12.2023 Weihnachtskonzert der Augsburger Domsingknaben im Goldenen Saal (Rathaus) 15.00 Uhr



Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr



Alphorngruppe 17.00 Uhr



Engelesspiel 18.00 Uhr Sonntag 10.12.2023 Weihnachtskonzert der Augsburger Domsingknaben im Goldenen Saal (Rathaus) 11.00 Uhr & 15.00 Uhr



Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr



Baarer Alphorngruppe 17.00 Uhr



Engelesspiel 18.00 Uhr

Woche 3 vom 11.12. bis zum 17.12.2023:

Wochentag Datum Programmpunkt Uhrzeit Montag 11.12.2023 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr



Aretsrieder Bläsergruppe 18.00 Uhr Dienstag 12.12.2023 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr Mittwoch 13.12.2023 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr



Musikgruppe Aretsried 18.00 Uhr Donnerstag 14.12.2023 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr Freitag 15.12.2023 Alphorngruppe 16.00 Uhr



Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr



Engelesspiel 18.00 Uhr Samstag 16.12.2023 Augsburger Drehorgelorchester 14.00 Uhr



Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr



Bläsergruppe Aretsried 16.45 Uhr



Engelesspiel 18.00 Uhr Sonntag 17.12.2023 Augsburger Weihnachtssingen im Goldenen Saal

(Rathaus) 11.00 Uhr



Bläsergruppe Lützelburg 16.00 Uhr



Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr



Engelesspiel 18.00 Uhr

Woche 4 vom 18.12. bis zum 24.12.2023:

Wochentag Datum Programmpunkt Uhrzeit Montag 18.12.2023 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr



Bläsergruppe aus Aretsried 18.00 Uhr Dienstag 19.12.2023 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr Mittwoch 20.12.2023 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr



Musikgruppe Aretsried 18.00 Uhr Donnerstag 21.12.2023 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr Freitag 22.12.2023 Alphorngruppe 16.30 Uhr



Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr



Engelesspiel 18.00 Uhr Samstag 23.12.2023 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr



Abschlussveranstaltung mit Engelesspiel 18.00 Uhr Sonntag 24.12.2023 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr





Augsburger Tradition: Das Engelesspiel auf dem Christkindlesmarkt 2023

Das Engelesspiel, das seit 1977 aufgeführt wird, zeigt junge Augsburgerinnen, die als Engel verkleidet auf der Simse des Rathauses platziert sind. Die Sicherheit der Darsteller wird durch Seile gewährleistet. Am 23. Dezember steigen die Engel schließlich final die Treppe des Rathauses bis zum Portal hinunter. Dieses traditionsreiche Engelesspiel auf dem Augsburger Christkindlesmarkt zieht an jedem Freitag, Samstag und Sonntag Besucher aus der gesamten Region an. So wird es auch in diesem Jahr ablaufen.

Das Engelesspiel gehört zum Christkindlesmarkt in Augsburg dazu. Foto: Anika Zidar (Archivbild)

Anfahrt und Parken: Wie komme ich zum Augsburger Christkindlesmarkt 2023?

Der Christkindlesmarkt findet auf dem Rathausplatz in der Innenstadt statt und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Für diejenigen, die mit dem Auto anreisen, stehen außerdem einige große Parkplätze zur Verfügung, die kostenpflichtig genutzt werden können. Detaillierte Parkmöglichkeiten für PKW finden Sie auf der Website zum Weihnachtsmarkt zum Punkt Parkplätze/Park & Ride.

Die Anreise zum Augsburger Weihnachtsmarkt gestaltet sich leicht, da die Stadt über eine gute Anbindung verfügt. Die Autobahn A8 München - Stuttgart sowie die Bundesstraßen 2, 17 und 300 ermöglichen eine gute Anfahrt aus allen Richtungen mit dem PKW.

Auch mit der Bahn lässt sich die Veranstaltung gut erreichen, da Augsburg über den Hauptbahnhof an das IC- und ICE-Netz angeschlossen ist. Vom Hauptbahnhof ist der Weihnachtsmarkt nicht weit entfernt.

Zusätzlich können Besucher den Augsburger Christkindlesmarkt bequem mit den Straßenbahnlinien 2, 3 und 6 innerhalb der Stadt erreichen. Die Haltestelle Rathausplatz ist dabei der empfohlene Ausstiegspunkt.

Für Busreisende, die über die Autobahn A8 anreisen, empfiehlt die Stadt die Abfahrt Augsburg West, gefolgt von den Hinweisschildern "Christkindlesmarkt" bis zum Augsburger Plärrer an der Einfahrt Süd an der Badstraße. Busse aus südlicher Richtung nutzen die B 17 (neu) Ausfahrt Augsburg Zentrum und folgen den Hinweisschildern "Christkindlesmarkt" bis zum Augsburger Plärrer an der Einfahrt Süd an der Badstraße.

Augsburger Weihnachtsmarkt 2023 im Live-Stream

Wenn Sie wissen möchten, wie es an einem bestimmten Tag auf dem Christkindlesmarkt aussieht, können Sie sich mit der Live-Cam aktuelle Bilder vom Rathausplatz ansehen.